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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۴۹

در کرانه باختری رخ داد؛

شهادت جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

شهادت جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

نظامیان رژیم صهیونیستی یک جوان ۱۹ ساله فلسطینی به نام «محمد محمود أبو خلیفه» را در اردوگاه «جنین» در کرانه باختری هدف شلیک گلوله قرار داده و به شهادت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم بی گناه فلسطین همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایتها، نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه «جنین» در کرانه باختری یورش بردند.

صهیونیستها پس از این حمله به روی فلسطینیان ساکن جنین آتش گشودند که به دنبال آن یک جوان  ۱۹ ساله فلسطینی به نام محمد محمود أبو خلیفه به شهادت رسید.

از سوی دیگر، صهیونیستها همچنین به اردوگاه «العروب» در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری یورش بردند. 

نظامیان صهیونیست همچنین منازل فلسطینیان در الخلیل را مورد هجوم وحشیانه قرار دادند.

کد مطلب 3890355

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