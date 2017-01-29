به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، شهرستان بیجار از شهرستان‌های استان کردستان صاحب سینما می‌شود. این سینما با نام سینما جوان همزمان با روز ۲۲ بهمن افتتاح می‌شود.

در ادامه ساخت و سازها و نوسازی سالن های سینمایی حوزه هنری امسال در دهه مبارک فجر علاوه بر سالن شماره یک سینما بهمن تهران که از امروز یکشنبه دهم بهمن ماه با میزبانی مخاطبان سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر بازگشایی می‌شود، شهرستان بیجار با ۹۳٬۷۱۴ نفر جمعیت صاحب سالن سینما می شود.

محمود کاظمی مدیرعامل موسسه بهمن سبز درباره این موضوع گفت: این سالن سینمایی به همت سازمان سینمایی حوزه هنری و توسط موسسه بهمن سبز مورد بازسازی، تجهیز و آماده سازی قرار گرفته است و ۲۲ بهمن ماه جاری رسما آغاز به کار می کند.

وی ادامه داد: سینما جوان که پیش تر برای نمایش ویدیو و اجرای برنامه های جنبی در اختیار آموزش و پرورش شهرستان بیجار بوده تحویل حوزه هنری و موسسه بهمن سبز شده است.

کاظمی اضافه کرد: از وقتی این مکان تحویل ما شد به سینما تبدیل کردیم و تغییرات اساسی در آن انجام دادیم و حالا، تنها سینمای شهر بیجار به نام سینمای جوان به زودی فعال می شود. البته، این شهر، یک سالن نمایش در داخل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دارد که هفته ای سه سانس فیلم نمایش می دهد.

مدیرعامل موسسه بهمن سبز درباره تغییرات و مراحل بازسازی این سالن سینمایی عنوان کرد: افزایش سن نمایش، بزرگ کردن پرده نمایش، تخریب کف سالن و شیب بندی سالن نمایش، جمع آوری صندلی و تعویض کامل آن ها به تعداد ٣٠٠ صندلی، تخریب بالکن نمایش، ساخت سرویس های بهداشتی مردانه و زنانه، نصب سیستم های صوت و نمایش، دکوراتیو سالن و نصب پرده عریض اکران و بغل رو، نصب سیستم سرمایی و گرمایی، کف پوش سالن نمایش و دکوراتیو سالن انتظار از جمله تغییرات صورت گرفته در این سینما بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد با افتتاح این سینما، ظرفیت فرهنگی و تفریحی مناسب و موثری برای خانواده ها به ویژه جوانان و نوجوانان شهرستان بیجار فراهم شود.

کاظمی در پایان اضافه کرد: هدف حوزه هنری از توسعه سینماها صرفه اقتصادی از فعالیت سینما نیست و توسعه امور فرهنگی و جبران کاستی ها هدف اصلی این تلاش است.