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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۵

بارش باران در اکثر محورهای کشور؛

ترافیک نیمه سنگین در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین

ترافیک نیمه سنگین در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور از بارش باران در اکثر محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و افزود در حال حاضر ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین سنگین است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی افزود: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج- قزوین محدوده مهرویلا تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه تهران - کرج محدوده پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در استان کردستان اکثر محورها، آذربایجان شرقی محورهای تبریز، مرند و جلفا، خراسان رضوی محورهای مشهد، قوچان، چناران، فریمان، کلات و درگز، استان سمنان محور سمنان - دامغان، آذربایجان غربی محور خوی- کهگیلویه و بویراحمد، محور یاسوج - شیراز، گیلان محورهای پونل، اسالم به خلخال، همدان محورهمدان- کرمانشاه و گردنه اسدآباد بارش برف و در اکثر محورهای استان سمنان، گیلان، خراسان رضوی بارش باران و در ارتفاعات استان‌های همدان، اذربایجان غربی، البرز و اردبیل شاهد بارش برف هستیم.

رحمانی افزود: تردد در محورهای کوهستانی استان های البرز و اردبیل به دلیل کولاک و یخ زدگی فقط با زنجیرچرخ امکان پذیر است.

وی با اعلام محورهای مسدود افزود: استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، کردستان، گلستان و محور هراز دارای مه گرفتگی همراه با کاهش دید گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه های کشور گفت: در سایر راه ها و محورهای مواصلاتی کشور شاهد جوی آرام و ترافیک روان هستیم.

کد مطلب 3890424

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