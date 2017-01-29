تیم والیبال کریمه قم مغلوب رعد پدافند هوایی اصفهان شد

حسین آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های والیبال جوانان پسر کشور در مرحله نهایی لیگ دسته اول از روز جمعه آغاز شده اما نماینده استان قم از روز شنبه نهم بهمن کار خود را در این مسابقات آغاز کرد.



وی افزود: تیم والیبال کریمه که در دور مقدماتی مسابقات والیبال دسته اول جوانان کشور موفق به کسب جواز صعود به دور نهایی شده بود روز شنبه نخستین بازی خود در مرحله پایانی را برگزار کرد اما موفق به کسب امتیاز نشد.



سرپرست تیم والیبال کریمه قم گفت: در این مسابقه تیم‌های کریمه قم و رعد پدافند هوایی اصفهان به دیدار هم رفتند که نتیجه نهایی این بازی ۳ بر صفر به سود تیم اصفهانی بود البته بازیکنان کریمه در این بازی هر همه ست‌ها رقابت نزدیکی با حریف داشتند اما هوشیاری رعد پدافند سبب پیروزی این تیم شد.



آزاد بیان داشت: تیم کریمه قم امروز در دومین دیدار خود در این مسابقه به دیدار تیم سپهر الکتریک قزوین می‌رود که از امتیاز میزبانی برخوردار است و بدون تردید مقابله با این تیم کار دشواری برای کریمه خواهد بود اما کادر فنی به پیروزی در این بازی امیدوار هستند.



وی عنوان کرد: کریمه قم، رعد پدافند اصفهان، سپهر الکتریک قزوین، فرش محتشم کاشان و لاستیک بارز کرمان ۵ تیمی هستند که در دور مقدماتی توانستند جواز حضور در این مرحله را به دست بیاورند و مسابقات خود را به صورت دوره‌ای برای تعیین تیم قهرمان برگزار می‌کنند.



سرپرست تیم والیبال کریمه قم تصریح کرد: باشگاه کریمه قم امسال در مسابقات والیبال دسته اول بزرگسالان، جوانان و نوجوانان کشور حضوری فعال داشته است و مسابقات رده سنی نوجوانان کشور نیز با حضور کریمه قم در مرحله نهایی به زودی آغاز می‌شود.