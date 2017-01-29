جزئیات جدیدترین تصمیمات دولت برای پلاسکو

به گزارش خبرنگار مهر، دولت بعد از حادثه تلخ پلاسکو، روز گذشته در بخشنامه ای ده بندی، بانکها، بیمه ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیمه مرکزی را مکلف به رسیدگی فوری به این پرونده کرده است. خبرگزاری مهر، متن کامل بخشنامه روز گذشته دولت که به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رسیده است، را منتشر کرد:

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵.۱۱.۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو که توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود، نسبت به بررسی موضوع از قبیل علل و عوامل وقوع آتش سوزی و فروریختن ساختمان، نحوه مدیریت محیطی، کیفیت هماهنگی دستگاه‌های مسئول در مدیریت بحران، راههای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه، و سایر مسائل مربوط اقدام می‌کند.

۲- مطالبات بانک‌ها از واحدهای اقتصادی ساختمان پلاسکو با معرفی اتاق اصناف ایران به مدت دو سال استمهال و علاوه بر بخشش کلیه جرایم و هزینه دیرکرد، ۵۰ درصد، سود تسهیلات مذکور توسط بانک‌ها و ۵۰دصد باقی مانده نیز توسط دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) از محل تبصره‌ها و یا ردیف‌های مربوط تامین و پرداخت می‌شود.

۳- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی) موظف است با هماهنگی و همکاری اتاق اصناف ایران (اتحادیه مربوط) کلیه افراد بیکار بیمه شده را که قبلا در ساختمان پلاسکو اشتغال به کار داشته‌اند، اعم از اینکه بیمه خویش فرما، بیمه شده و یا در وضعیت بیمه منقطع قرار داشته باشند، به مدت چهار ماه طبق مقررات و به فوریت تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و حقوق دی ماه آنان را در اسرع وقت پرداخت نماید.

۴- شاغلانی که دارای بیمه نیستند (اعم از کارگر یا کارفرما) با شناسایی از طریق اتاق اصناف ایران (اتحادیه صنفی مربوط) توسط وزارت تعاون، کار و رفتاه اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی) همانند بیمه شده‌ها به مدت چهار ماه از دی ماه سال جاری تا فروردین ماه سال بعد از حداقل دستمزد قانونی و سایر مزایای مربوط به آن برخوردار خواهند شد. منابع لازم جهت اجرای این بند از محل ردیف‌ها و تبصره های مربوط از سوی دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) تامین وپرداخت می‌شود.

۵- بدهی بیمه کارفرمایان ساختمان پلاسکو پس از بخشیدن کامل جرایم طبق مقررات قانونی توسط سازمان تامین اجتماعی به مدت پنج سال تقسیط می‌شود.

۶- با توجه به اعلام آمادگی بانک‌ها، از طریق دبیرخانه مستقر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با معرفی اتاق اصناف ایران، به کلیه کارفرمایان واحدهای آسیب دیده ساختمان پلاسکو تا مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) تسهیلات بانکی با سود حداکثر ۱۸ درصد پرداخت می‌شود. بازپرداخت تسهیلات مذکور (۴۸) ماهه (یکسال دوره تنفس و ۳۶ ماه دوره بازپرداخت) خواهد بود.

۷- در اجرای ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم کلیه بدهی‌های مالیاتی مربوط به واحدهای کسبی که در اثر سانحه آتش سوزی ساختمان پلاسکو بیش از ۵۰درصد اموال آنها از بین رفته است، با معرفی اتاق اصناف ایران و با رعایت ماده ۸ اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم، تا پایان عملکرد سال ۱۳۹۴ بخشوده می‌شود.

۸- اعطای تسهیلات به کارفرمایان ساختمان پلاسکو مطابق مقررات ویژه تسهیلات اعطایی به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی مصوب هیئت وزیران، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار و آئین‌نامه‌های مربوط و بدون توجه به بدهی‌های بانکی و مالیاتی معوق، حق بیمه معوق و یا چک برگشتی صورت می‌گیرد.

۹- شرکت‌های بیمه مکلفند تا پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به بررسی خسارت واحدهای بیمه شده ساختمان پلاسکو اقدام و کلیه خسارت‌های تعهد شده را وفق مقررات پرداخت نمایند.

۱۰- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پیگیری لازم برای پرداخت دیه مسئولیت و دیه عمر آتش نشانان قهرمان و جانفشان در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو را تا حصول نتیجه قطعی انجام دهد.