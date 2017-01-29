به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، این تصمیم در ادامه سیاست مشارکت گسترده اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و به منظورحفظ پیوستگی ارتباط موسسات با کارگروه، ایجاد انگیزه انجام کارگروهی برای رسیدن به هدف ملی، استفاده از خلاقیت هنرمندان ایرانی، بهره مندی از سلایق بکر در حوزه مد و لباس، تسریع در ارسال آثار و داوری ها، قابلیت ساماندهی طراحان، ادامه همکاری موسسات با کارگروه بعد از جشنواره گرفته شده است.

این در حالی است که بر اساس تصمیم دبیرخانه جشنواره، ادامه همکاری موسسات هنری به شکل دایمی پس از برگزاری جشنواره در صورت اجرای موفقیت آمیز این طرح استمرار خواهد داشت.

ششمین جشنواره مد و لباس فجر اسفند ماه سال جاری در تهران و ۱۵ استان کشور به شکل همزمان برگزار می شود.