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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰

دبیرخانه‌های جشنواره مدولباس فجر چندگانه شدند

دبیرخانه‌های جشنواره مدولباس فجر چندگانه شدند

ششمین دوره جشنواره مد و لباس فجر در حالی برگزار خواهد شد که برای نخستین بار موسسات هنری بخش خصوصی هم در روند اجرایی دبیرخانه این جشنواره سهیم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، این تصمیم  در ادامه سیاست مشارکت گسترده اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و به منظورحفظ پیوستگی ارتباط موسسات با کارگروه، ایجاد انگیزه انجام کارگروهی برای رسیدن به هدف ملی، استفاده از خلاقیت هنرمندان ایرانی، بهره مندی از سلایق بکر در حوزه مد و لباس، تسریع در ارسال آثار و داوری ها، قابلیت ساماندهی طراحان، ادامه همکاری موسسات با کارگروه بعد از جشنواره گرفته شده است.

 این در حالی است که بر اساس تصمیم دبیرخانه جشنواره، ادامه همکاری موسسات هنری به شکل دایمی پس از برگزاری جشنواره در صورت اجرای موفقیت آمیز این طرح استمرار خواهد داشت.

ششمین جشنواره مد و لباس فجر اسفند ماه سال جاری در تهران و ۱۵ استان کشور به شکل همزمان برگزار می شود.

کد مطلب 3890772

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