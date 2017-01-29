به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، کتاب مجموعه مقالات پنجمین جشنواره بین‌المللی مدولباس فجر به همت بنیاد ملی مد و لباس اسلامی ایرانی و با هدف تولید محتوای داخلی و بهره مندی مراکز اموزش و تحقیقاتی و به ویژه دانشجویان و کاراموزان حوزه مدولباس اسلامی و ایرانی همزمان با ششمین دوره از این رویداد هنری رونمایی می شود.

این عناوین حاصل تلاش و پژوهش صاحبان مقالات و اساتید این حوزه است که هر سال و همزمان با جشنواره مد و لباس فجر مشارکت داشته‌اند و از بین ده‌ها مقاله‌ی رسیده داوری و دارای رتبه می‌شوند.

هر سال بخش علمی و دانشگاهی همزمان با جشنواره مد و لباس فجر اقدام به پیشنهاد تولید مقالات مرتبط به نیاز جامعه می‌کند.