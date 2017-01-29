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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۹

کتاب مقالات جشنواره مد و لباس فجر رونمایی می‌شود

کتاب مقالات جشنواره مد و لباس فجر رونمایی می‌شود

کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور مجموعه مقالات برگزیده پنجمین جشنواره مد و لباس فجر را رونمایی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، کتاب مجموعه مقالات پنجمین جشنواره بین‌المللی مدولباس فجر به همت بنیاد ملی مد و لباس اسلامی ایرانی و با هدف تولید محتوای داخلی و بهره مندی مراکز اموزش و تحقیقاتی و به ویژه دانشجویان و کاراموزان حوزه مدولباس اسلامی و ایرانی  همزمان با ششمین دوره از این رویداد هنری رونمایی می شود.

این عناوین حاصل تلاش و پژوهش صاحبان مقالات و اساتید این حوزه است که هر سال و همزمان با جشنواره مد و لباس فجر مشارکت داشته‌اند و از بین ده‌ها مقاله‌ی رسیده داوری و دارای رتبه می‌شوند.

هر سال بخش علمی و دانشگاهی همزمان با جشنواره مد و لباس فجر اقدام به پیشنهاد تولید مقالات مرتبط به نیاز جامعه می‌کند.

کد مطلب 3890793

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