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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

جشنواره جوان سرباز حضرت علی اکبر(ع) در بوشهر برگزار شد

جشنواره جوان سرباز حضرت علی اکبر(ع) در بوشهر برگزار شد

بوشهر - جشنواره حضرت علی اکبر (ع) جوان سرباز با حضور رئیس عقیدتی سیاسی و معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان، مسئولان انتظامی و سربازان وظیفه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، جشنواره حضرت علی اکبر (ع) جوان سرباز با هدف تقویت جایگاه و روحیه کارکنان وظیفه و همچنین منزلت اجتماعی خدمت وظیفه عمومی، در نمازخانه ستاد فرماندهی اتنظامی استان  برگزار شد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان بوشهر در این مراسم گفت: سربازان باید با علاقمندی خدمت کنند و خدمت را برای خود افتخار بدانند تا سربازانی که در دوران دفاع مقدس جان خود را در راه حفظ انقلاب و سرزمین ایران نثار کردند، از آنان راضی باشند.

حجت‌الاسلام تابان با اشاره به اینکه جوانی یک نعمت گران‌بهایی است و  باید قبل از پیری قدر آن را دانست و فرصتی است که مثل نسیم می گذرد، عنوان داشت: مسئولیت پذیری، خودباوری و تقویت اراده سه موضوعی است که در دوران جوانی و سربازی به آن پرداخته می شود و فرصتی برای مقابله با سختی ها است.

در  پایان این مراسم به تعدادی از سربازان نمونه و ساعی و خانواده دو شهید سرباز ناجا با اهداء لوح سپاس و هدیه قدردانی شد.

کد مطلب 3890874

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