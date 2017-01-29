جشنواره جوان سرباز حضرت علی اکبر(ع) در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، جشنواره حضرت علی اکبر (ع) جوان سرباز با هدف تقویت جایگاه و روحیه کارکنان وظیفه و همچنین منزلت اجتماعی خدمت وظیفه عمومی، در نمازخانه ستاد فرماندهی اتنظامی استان برگزار شد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان بوشهر در این مراسم گفت: سربازان باید با علاقمندی خدمت کنند و خدمت را برای خود افتخار بدانند تا سربازانی که در دوران دفاع مقدس جان خود را در راه حفظ انقلاب و سرزمین ایران نثار کردند، از آنان راضی باشند.

حجت‌الاسلام تابان با اشاره به اینکه جوانی یک نعمت گران‌بهایی است و باید قبل از پیری قدر آن را دانست و فرصتی است که مثل نسیم می گذرد، عنوان داشت: مسئولیت پذیری، خودباوری و تقویت اراده سه موضوعی است که در دوران جوانی و سربازی به آن پرداخته می شود و فرصتی برای مقابله با سختی ها است.

در پایان این مراسم به تعدادی از سربازان نمونه و ساعی و خانواده دو شهید سرباز ناجا با اهداء لوح سپاس و هدیه قدردانی شد.