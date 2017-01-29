اجازه ندهید لیگ برتر فستیوال خطاهای بی حد و حصر داوران شود!

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری سپاهان، در نامه محسن طاهری به حسن کامرانی فر آمده است:

«متاسفانه اشتباهات داوران محترم علیه تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان باعث از دست رفتن امتیازات بی شماری برای ما شده است.تکرار مکرر و چند باره این اشتباهات ما را به شدت نگران کرده است، امیدواریم که با فرآیندی که جنابعالی هر چه سریعتر می اندیشید، این اشتباهات را به حداقل برسانید.

در مسیر تلاش حضرتعالی برای کاهش اشتباهات داوری به نظر می رسد نحوه تصمیمات، تذکرات و برخوردهای شما با داوران باید بسیار شفاف، واضح و مبرهن باشد و جامعه فوتبال از آن مطلع گردد. در کنار این تذکرات، تقاضامندیم که دپارتمان داوری با مشاهده اشتباهات داوران، برای تطهیر آنها تلاش نکند تا همگان بدانند که حضرتعالی و دست اندرکاران این نهاد، عزمی ویژه برای اصلاح و کاهش اشتباهات دارند.

تصمیمات اشتباه تیم داوری در دیدارهای اخیر تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان بیش از پیش مسئولان، دست اندرکاران و هواداران باشگاه را نگران کرده است. تیمی که با ساز و کاری جدید و جوانگرایی خود در مسیری تازه گام برداشته، با تصمیمات اشتباه و ادامه دار تیم داوری قربانی شده و همه امید و انگیزه های خود را دچار چالش می بیند.

از حضرتعالی درخواست دارم که با ارزیابی عملکرد داوران دیدارهای فولاد مبارکه سپاهان، تذکرات اساسی و قاطعی را به داورانی که مرتکب اشتباه شده اند داده و اجازه ندهید لیگ برتر به فستیوال خطاهای بی حد و حصر داوران تبدیل شود زیرا این روند باعث آشفتگی و بی اعتمادی به جامعه داوران و نهاد دپارتمان داوری می شود.»