ریزش بهمن در جاده چالوس ١٢ خودرو را گرفتار کرد

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی گفت: روزگذشته ریزش بهمن در ۴ نقطه از محور کرج به چالوس، باعث شد ١٢ خودرو گرفتار شوند که غیر از ٣ خودرو، باقی خودروها با کمک نیروهای پلیس راهور از بهمن بیرون کشیده شدند.

به گفته وی خوشبختانه این حادثه فوتی نداشته و سرنشینان ٣ خودرویی که زیر بهمن ماندند، تنها مجروح شده اند.

وی افزود: در حال حاضر این محور به دلیل نبود ایمنی کافی بسته است. نقاطی که در این محور خطر ریزش بهمن دارند و روز گذشته خودروها را گرفتار کردند، خرگوش دره، پیچ آیینه، پیچ سرهنگ و محدوده امام چشمه هستند.