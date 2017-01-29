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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۰

ریزش بهمن در جاده چالوس ١٢ خودرو را گرفتار کرد

ریزش بهمن در جاده چالوس ١٢ خودرو را گرفتار کرد

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت :به دلیل ریزش بهمن در جاده کرج_چالوس۱۲ خودرو گرفتار شدند خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی گفت: روزگذشته ریزش بهمن در ۴ نقطه از محور کرج به چالوس، باعث شد ١٢ خودرو گرفتار شوند که غیر از ٣ خودرو، باقی خودروها با کمک نیروهای پلیس راهور از بهمن بیرون کشیده شدند.

به گفته وی خوشبختانه این حادثه فوتی نداشته و سرنشینان ٣ خودرویی که زیر بهمن ماندند، تنها مجروح شده اند.

وی افزود: در حال حاضر این محور به دلیل نبود ایمنی کافی بسته است. نقاطی که در این محور خطر ریزش بهمن دارند و روز گذشته خودروها را گرفتار کردند، خرگوش دره، پیچ آیینه، پیچ سرهنگ و محدوده امام چشمه هستند.

کد مطلب 3891023

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