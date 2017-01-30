افتتاح ۵۴۰ میلیارد ریال پروژه عمرانی و صنعتی در منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادم عرب باغی شامگاه دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: در سه سال اخیر موفقیت های زیادی در منطقه آزاد ارس کسب کرده ایم ولی هنوز به نقطه ایده آل نرسیده ایم.

وی ادامه داد: اگر حمایت ها از مناطق آزاد کشور افزایش یابد شاهد تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در این مناطق خواهیم بود. منطقه ازاد ارس جزو مناطق موفق کشور است و در بین هفت منطقه آزاد کشور حرف های زیادی برای گفتن دارد.

وی به فعالیت ۴۰۰ واحد صنعتی در ارس اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۲ هزار نفر در ارس مشغول به کار هستند.

عرب باغی با بیان اینکه ۱۱ طرح عمرانی با سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد ریال آماده بهره برداری است، گفت: شش طرح کشاورزی و گلخانه ای با سرمایه گذاری ۹۵ میلیارد ریال و هشت واحد تولیدی صنعتی هم با سرمایه گذاری ۱۳۰ میلیارد ریال اجرا شده که همزمان با دهه فجر بهره برداری می شود.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس با بیان اینکه در منطقه آزاد ارس فرودگاه نیز احداث می شود، گفت: مجوزهای لازم در این خصوص درحال اخذ شدن است. فنس کشی محوطه فرودگاه نیز از سال ۹۶ شروع می شود.