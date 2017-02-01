«آباجان» فیلم سختی بود/ نقشی بازم کردم که از خودم دور بود

شبنم مقدمی درباره فیلم «آباجان» و نقش آفرینی در این فیلم به کارگردانی هاتف علیمردانی به خبرنگار مهر گفت: نمی‌توانم درباره بازی خودم صحبت زیادی بکنم و باید فیلم را ببینید، اما می توانم بگویم مجموعه بازی ها در این فیلم از استاندارد بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: «آباجان» به لحاظ کارگردانی و بازی فیلم سختی بود. این فیلم در دهه ۶۰ روایت می شود و همین موضوع برای سختی کار بس است چون حداقل اتفاقی که می افتد این است که ما باید سی سال به عقب بازگردیم و این فاصله زمانی باعث می شود به لحاظ فضاسازی، بازی ها و... فیلم سختی باشد، خصوصا اینکه فیلم در تهران هم اتفاق نمی افتد و در زنجان می‌گذرد.

بازیگر فیلم «آباجان» که در این فیلم در کنار فاطمه معتمد آریا، سعید آقاخانی، حمیدرضا آذرنگ به ایفای نقش می پردازد و این فیلم در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر حضور دارد درباره نقش خود و سختی هایش بیان کرد: من شخصیتی را بازی می کنم که از خودم بسیار دور است؛ شخصیتی از طبقه متوسط که بی سواد است. بازی کردن این نقش برایم چالش های زیادی داشت اما امیدوارم اتفاقات خوبی برای فیلم بیفتد.

مقدمی در انتها بیان کرد: «آباجان» قصه پیچیده ای دارد و فکر می کنم برای مخاطب جذاب باشد.

داستان اصلی «آباجان» در دهه ۶۰ روایت می شود و به زندگی اجتماعی مردم در آن روزها می پردازد. «هفت ماهگی» آخرین ساخته هاتف علیمردانی بود. «کوچه بی نام»، «مردن به وقت شهریور»، «به خاطر پونه»، «یک فراری از بگبو» و «راز دشت تاران» دیگر عناوین سینمایی این کارگردان محسوب می شود.

شبنم مقدمی سال گذشته به خاطر ایفای نقش در دو فیلم «زاپاس» و «نفس» جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را دریافت کرد.