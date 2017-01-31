منع ورود ایرانیان به آمریکا نژادپرستی جدید است

محمد جواد جمالی نوبندگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمان اجرایی اخیر رئیس جمهور آمریکا و اعمال محدودیت سه ماهه برای ورود اتباع ایرانی به آمریکا اظهار داشت: جامعه ایرانی مقیم آمریکا، جامعه نخبه‌ای است و چه در زمینه‌های پزشکی و چه در زمینه‌های مهندسی ایفای نقش می‌کند، این افراد جماعتی نجیب و تاثیر گذار هستند و حذف آنها باعث ضرر خود آمریکایی ها می شود.

وی با بیان اینکه این اقدام نوعی نژادپرستی جدید است، گفت: این اقدام با شعارهای حقوق بشردوستانه و به ظاهر متمدنانه آمریکا همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد ادامه همان شعارها و رفتارهای جمهوری خواهان در زمان بوش پدر است که موضوع جنگ‌های صلیبی یا جنگ تمدن ها را مطرح می کردند.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: نتیجه این که بخواهند ملت‌ها و یا اقوامی را با این قبیل تصمیمات تحقیر کنند، می شود پرورش گروه های تکفیری و تروریستی که تلاش می کنند تا با انفجار و ناامنی در گوشه و کنار جهان خودشان را مطرح کنند.

جمالی با بیان اینکه این اقدام دولت آمریکا در فضای مجازی علیه خودشان شده است، تصریح کرد: در دورانی قرار داریم که ارتباطات و فضای مجازی همه کشورها را در نوردیده و این قبیل اقدامات هیچ فایده ای برای دولت آمریکا ندارد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بیانیه اخیر وزارت امور خارجه کشورمان مبنی بر اجرای اصل عمل متقابل در قبال تصمیم اخیر امریکایی‌ها، اظهار داشت: ممکن است تصمیم اخیر دولت آمریکا به طور مستقیم نقض برجام نباشد، چرا که ظاهرا این مسائل در برجام دیده نشده است، اما به دلیل اشکالاتی که در مراودات بین‌المللی ایجاد می‌کند، با روح برجام سازگار نیست.

وی خاطرنشان کرد: هر روز که می گذرد امریکا ضربات بیشتری به پیکره برجام وارد می‌کند و دلش نمی‌خواهد که جمهوری اسلامی ایران از مواهب احتمالی برجام استفاده کند، بنابراین آنها به دنبال این هستند که ما در شرایطی که همه تعهدات خودمان را انجام داده‌ایم، برای استفاده از نتایج مثبت برجام همچنان در یک حالت تعلیق و ابهام قرار داشته باشیم و این احتمال وجود دارد که ترامپ تقاضای بازنگری در برجام را به طور جدی‌تر مطرح کند و مسائلی مانند حوزه موشکی ما را نیز به چالش بکشاند.