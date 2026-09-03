حمله به عروسی سیریک جنایتی برای ایجاد رعب و وحشت بود

حجت الاسلام علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله اخیر آمریکا به میناب و سیریک، اظهار داشت: دشمن با این جنایت‌ها قصد دارد هراس را در دل مردم بکارد و آنها را از صحنه حضور در دفاع از انقلاب خارج کند.

وی افزود: آمریکا ادعا می‌کند هدفش را نمی‌شناسد، اما این حملات عمدی و برنامه‌ریزی‌شده است و هیچ‌گاه به صورت اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ در حقیقت مدرسه، مجلس عروسی و مناطق مسکونی، نشانه‌هایی از جنایت‌های از پیش طراحی‌شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد: هدف اصلی دشمن، ایجاد رعب و وحشت و تضعیف روحیه مردم است، آنها می‌خواهند با این جنایت‌ها، مردم را از پای درآورند و امنیت روانی جامعه را هدف گرفته‌اند.

رحیمی با اشاره به سابقه جنایت‌های مکرر آمریکا، خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول این سال‌ها، بارها حمله و تجاوز را تجربه کرده و هر بار با ایمان و وحدت خود، بر دشمن پیروز شده و به همین دلیل، این جنایت‌ها نیز هراسی برای مردم ایجاد نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه مردم ایران در سخت‌ترین شرایط نیز پشت نظام خود ایستاده‌اند، تصریح کرد: این جنایت‌های پی‌درپی نه تنها مردم را نمی‌ترساند، بلکه اراده و مقاومت آنان را بیشتر می‌کند و دشمن باید بداند که هر بار دست به جنایت بزند، با حضور پرشورتر و مصمم‌تر مردم مواجه خواهد شد.

رحیمی با اشاره به حضور پرشور مردم در اجتماعات شبانه، خاطرنشان کرد: مردم با حضور خود، نشان داده‌اند که این حملات برایشان تکراری شده و هر بار دشمن را در تحقق اهدافش ناکام گذاشته‌اند و ذره‌ای از مقاومتشان کم نمی‌شود.

وی با بیان اینکه دشمن بارها تلاش کرده با جنایت‌هایش مردم را بترساند، گفت: هر بار با شکست مواجه شده و این بار نیز ناکام خواهد ماند، چرا که مردم ایران با وحدت و همدلی، دشمن را در مقابل اراده خود ضعیف دیده‌اند.

رحیمی در پایان تأکید کرد: ملت ایران همچنان در برابر این جنایت‌ها ایستاده است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، راه مقاومت را ادامه خواهیم داد و دشمن را در اهدافش ناامید خواهیم کرد که این حضور مردمی، بزرگترین پاسخ به جنایت‌های دشمن است.