  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۳

حمله به عروسی سیریک جنایتی برای ایجاد رعب و وحشت بود

حمله به عروسی سیریک جنایتی برای ایجاد رعب و وحشت بود

ایلام - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت: حمله به عروسی سیریک جنایتی برای ایجاد رعب و وحشت بود.

حجت الاسلام علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله اخیر آمریکا به میناب و سیریک، اظهار داشت: دشمن با این جنایت‌ها قصد دارد هراس را در دل مردم بکارد و آنها را از صحنه حضور در دفاع از انقلاب خارج کند.

وی افزود: آمریکا ادعا می‌کند هدفش را نمی‌شناسد، اما این حملات عمدی و برنامه‌ریزی‌شده است و هیچ‌گاه به صورت اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ در حقیقت مدرسه، مجلس عروسی و مناطق مسکونی، نشانه‌هایی از جنایت‌های از پیش طراحی‌شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد: هدف اصلی دشمن، ایجاد رعب و وحشت و تضعیف روحیه مردم است، آنها می‌خواهند با این جنایت‌ها، مردم را از پای درآورند و امنیت روانی جامعه را هدف گرفته‌اند.

رحیمی با اشاره به سابقه جنایت‌های مکرر آمریکا، خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول این سال‌ها، بارها حمله و تجاوز را تجربه کرده و هر بار با ایمان و وحدت خود، بر دشمن پیروز شده و به همین دلیل، این جنایت‌ها نیز هراسی برای مردم ایجاد نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه مردم ایران در سخت‌ترین شرایط نیز پشت نظام خود ایستاده‌اند، تصریح کرد: این جنایت‌های پی‌درپی نه تنها مردم را نمی‌ترساند، بلکه اراده و مقاومت آنان را بیشتر می‌کند و دشمن باید بداند که هر بار دست به جنایت بزند، با حضور پرشورتر و مصمم‌تر مردم مواجه خواهد شد.

رحیمی با اشاره به حضور پرشور مردم در اجتماعات شبانه، خاطرنشان کرد: مردم با حضور خود، نشان داده‌اند که این حملات برایشان تکراری شده و هر بار دشمن را در تحقق اهدافش ناکام گذاشته‌اند و ذره‌ای از مقاومتشان کم نمی‌شود.

وی با بیان اینکه دشمن بارها تلاش کرده با جنایت‌هایش مردم را بترساند، گفت: هر بار با شکست مواجه شده و این بار نیز ناکام خواهد ماند، چرا که مردم ایران با وحدت و همدلی، دشمن را در مقابل اراده خود ضعیف دیده‌اند.

رحیمی در پایان تأکید کرد: ملت ایران همچنان در برابر این جنایت‌ها ایستاده است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، راه مقاومت را ادامه خواهیم داد و دشمن را در اهدافش ناامید خواهیم کرد که این حضور مردمی، بزرگترین پاسخ به جنایت‌های دشمن است.

کد مطلب 6936152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها