۵۸ تشکل میراثی خواستار بازنگری در واگذاری مدیریت حافظیه و سعدیه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ۵۸ تشکل، مؤسسه و انجمن فرهنگی و میراثی کشور در بیانیهای مشترک، نسبت به بررسی طرح واگذاری مدیریت حافظیه و سعدیه به هیئت امنایی خارج از ساختار تخصصی میراثفرهنگی ابراز نگرانی کردند.
امضاکنندگان این بیانیه که در شش محور تدوین شده است، از سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خواستهاند در تصمیمگیری درباره واگذاری مدیریت این دو مجموعه فرهنگی و تاریخی تجدیدنظر کند.
در این بیانیه آمده است که حافظیه و سعدیه تنها دو مجموعه تاریخی در محدوده جغرافیایی شیراز و استان فارس نیستند، بلکه به دلیل پیوند با نام و آثار حافظ و سعدی، جایگاهی ویژه در حافظه فرهنگی ایرانیان و علاقهمندان به فرهنگ و ادب فارسی در سراسر جهان دارند.
امضاکنندگان همچنین تأکید کردهاند که مدیریت، حفاظت و بهرهبرداری از این مجموعهها باید با رویکردی تخصصی، فرهنگی، علمی و حفاظتی دنبال شود و هرگونه تغییر در ساختار مدیریتی آنها نیازمند بررسی همهجانبه ابعاد حقوقی، مدیریتی و تخصصی است.
نگرانی از تضعیف جایگاه مدیریت تخصصی میراثفرهنگی
۵۸ تشکل فرهنگی و میراثی در بخش دیگری از این بیانیه، بر ضرورت حفظ جایگاه نهاد تخصصی میراثفرهنگی در مدیریت آثار تاریخی تأکید کردهاند.
به اعتقاد امضاکنندگان، وزارت میراثفرهنگی با وجود نقدهایی که ممکن است نسبت به عملکرد آن وجود داشته باشد، همچنان اصلیترین نهاد تخصصی کشور در حوزه سیاستگذاری، حفاظت، مرمت و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی ایران است و هرگونه تغییر در شیوه مدیریت آثار تاریخی نباید به تضعیف جایگاه دانش و تخصص کارشناسان این حوزه منجر شود.
در این بیانیه همچنین نسبت به ترکیب، نحوه انتخاب اعضا، حدود اختیارات و سازوکار پاسخگویی هیئت امنای احتمالی نگرانیهایی مطرح شده است.
امضاکنندگان خواستار مشخص شدن مسئولیت نهایی حفاظت از مجموعهها، جایگاه کارشناسان میراثفرهنگی در تصمیمگیریها، حدود اختیارات هیئت امنا در زمینه مرمت، بهرهبرداری و برنامههای فرهنگی و همچنین سازوکار نظارت بر عملکرد آن شدهاند.
حافظیه و سعدیه محل آزمون و خطای مدیریتی نیستند
این تشکلها با اشاره به احتمال اجرای آزمایشی مدل هیئت امنایی برای مدیریت مجموعههای تاریخی، تأکید کردهاند که حافظیه و سعدیه به دلیل جایگاه ملی، فرهنگی و اجتماعی خود نباید به محل آزمون و خطای یک مدل مدیریتی جدید تبدیل شوند.
در بیانیه ۵۸ تشکل فرهنگی و میراثی کشور آمده است که در صورت ضرورت اجرای آزمایشی چنین الگویی، ابتدا باید مجموعههایی با حساسیت اجتماعی و فرهنگی کمتر برای این منظور انتخاب شوند تا نقاط ضعف و قوت مدل جدید پس از بررسی و ارزیابی مشخص شود.
امضاکنندگان همچنین معتقدند هرگونه تغییر در مدیریت حافظیه و سعدیه باید با مشارکت متخصصان مستقل میراثفرهنگی، دانشگاهیان، صاحبنظران حوزه فرهنگ و ادب و تشکلهای مردمنهاد انجام شود.
درخواست از وزیر میراثفرهنگی برای بازنگری
در پایان این بیانیه، ۵۸ تشکل، مؤسسه و انجمن فعال کشور پنج درخواست اصلی خود را مطرح کردهاند که از جمله آنها میتوان به بازنگری در تصمیم واگذاری مدیریت حافظیه و سعدیه تا زمان انجام بررسیهای تخصصی، تعیین شفاف حدود اختیارات و مسئولیتهای هیئت امنا و حفظ جایگاه نهاد تخصصی میراثفرهنگی اشاره کرد.
این تشکلها همچنین خواستار استفاده از ظرفیت کارشناسان مستقل، دانشگاهیان، متخصصان حوزه میراثفرهنگی و صاحبنظران حوزه فرهنگ و ادب در فرآیند تصمیمگیری درباره آینده مدیریتی این دو مجموعه شدهاند.
در بخش پایانی بیانیه تأکید شده است که حافظیه و سعدیه متعلق به یک دستگاه، مدیر، استان یا حتی یک نسل نیستند و به عنوان بخشی از حافظه فرهنگی و سرمایه تاریخی ایران، تصمیمگیری درباره آینده مدیریتی آنها نیازمند احتیاط، تدبیر، خرد جمعی و بهرهگیری از دانش تخصصی است.
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