دهه فجر فرصتی برای تمرکز قوا برتلاش بیشتر برای ادامه انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در مصاحبه با رادیو گفتگو، به تاثیر تجدید میثاق ها در تداوم مسیر روشن انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: ایام دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه ۱۲ فروردین سالگرد ورود حضرت امام به کشور، فرصت دیگری برای تجدید و تمرکز قوا بر تلاش بیشتر برای ادامه انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به شخصیت امام خمینی (ره) گفت: حضرت امام (ره) یک فقیه، فیلسوف، مجتهد، مرجع دینی کم نظیر و در ۱۰۰ ساله اخیر بی نظیر بودند. ایشان در ابعاد مختلف، شخصیت منحصر به فردی را دارند. یکی از ویژگی های حضرت امام قدرت مدیریت و ایجاد اجماع بین اقشار، گروه ها و جریان های مختلف بود. مذاهب مختلف در انقلاب اسلامی و نهضت انقلاب اسلامی بودند.

امیری هنر حضرت امام را در ایجاد اتحاد ملی، انسجام و وحدت ملی برشمرد و اظهار داشت: حتی ایجاد وحدت و یکپارچگی نه تنها در بین مردم ایران بلکه در کلیه امت اسلامی در تمام جهان اسلام و فراتر از این ایجاد گفتمان مشترک ظلم ستیزی در کلیه عالم و برای کلیه انسان های آزاده در دنیا بودند. این هنر حضرت امام باعث شد که رژیم تا دندان مسلح با همین قدرت نرم مردم سرنگون شود و به تاریخ بپیوندد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه شخصیت کاریزمایی حضرت امام بود که توانست اهداف انقلاب اسلامی را محقق کند تا در برهه های مختلف از انقلاب اسلامی بتوانیم از گردنه ها و گلوگاه های سختی عبور کنیم، عنوان کرد: یکی از مهمترین گلوگاه هایی که در زمان رهبری حضرت امام پیش آمد و مهمترین و اولویت اول نظام جمهوری اسلامی بود، دفاع مقدس بود و دیدیم هر موقع حضرت امام از مردم درخواستی داشتند، خود مردم منویات امام را حس می کردند، لشکرها، تیپ ها و سپاه های تا حد یکصد هزار نفری را شکل می دادند و همه مردم از اقشار مختلف برای دفاع از کیان اسلام و کشور و نظام جمهوری اسلامی تا پای جان پیش می رفتند.

وی با اشاره به قدرت انسجام و اتحاد بخشی حضرت امام، خاطر نشان شد: معمولا انقلاب ها در دنیا از زمان وقوع کم کم کمرنگ می شود و اهداف فراموش می شود اما ما می بینیم هر ۲۲ بهمن مردم در صحنه حضور پیدا می کنند و سالگرد انقلاب شان را گرامی می دارند و روح و یاد امام انچنان در مردم نفوذ کرده که گویی هنوز صدای امام خود را می شنوند و این نشان از قدرت انسجام بخشی، اجماع بخشی و اتحاد بخشی حضرت امام را دارد.

امیری به تاثیر تجدید میثاق ها در تداوم مسیر روشن انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: ما در کل طول سال با آرمان های حضرت امام زندگی می کنیم و برای تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی تلاش می کنیم. اصولا و اساسا حضور و وجود امثال ما در کشور جمهوری اسلامی با نام و یاد امام عجین است.

وی افزود: ایام دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه ۱۲ فروردین سالگرد ورود حضرت امام به کشور، فرصت دیگری برای تجدید قوا، تمرکز قوا و تلاش بیشتر برای ادامه انقلاب اسلامی است، بنابراین بر اساس یک سنت حسنه در ایام دهه فجر و در اول دهه فجر هیئت دولت جمهوری اسلامی با حضور آقای رئیس جمهور در حرم ملکوتی حضرت امام (ره) حضور پیدا می کنند هم مرقد حضرت امام را زیارت می کنند و هم فرصتی پیش می آید که در ساعاتی در ارتباط با ضروروت ادامه نهضت حضرت امام و تحقق آرمان های بلند ایشان اندیشیده شود و همه ما برای تلاش بیشتر و تحقق آرمان های انقلاب اسلامی انرژی می گیریم.