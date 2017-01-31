پارلمان انگلیس جلسه دو روزه بررسی «برگزیت» را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، «دیوید دِیویس» وزیر برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) امروز و پس از آغاز نشست پارلمان برای بررسی آغاز این فرآیند، ابراز امیدواری کرد که بحث و بررسی های مرتبط با برگزیت به خوبی ادامه پیدا کرده و به نتیجه مطلوبی برسد.

بر این اساس، بررسی شروع فرآیند برگزیت که از امروز در پارلمان این کشور آغاز گردید، قرار است تا روز پنجشنبه این هفته ادامه داشته و در نهایت به نتیجه گیری منتهی گردد.

لازم به ذکر است، دیوان عالی انگلیس چندی پیش با صدور دستوری، آغاز برگزیت را به رأی نمایندگان مردم در مجلس عوام منوط کرده بود و لذا دولت «ترزا می» بدون کسب آراء نمایندگان، دیگر نمی تواند به فعال سازی ماده ۵۰ معاهده لیسبون بپردازد.

لازم به ذکر است، مردم انگلیس در ۲۳ ژوئن سال جاری میلادی با شرکت در یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند؛ اما تا کنون فرایند خروج که لازمه آن به جریان انداختن ماده ۵۰ معاهده لیسبون است، شروع نشده بود.

این در حالی است که پیشتر قرار بود این اقدام تا پیش از پایان ماه مارس سال ۲۰۱۷ آغاز شود.