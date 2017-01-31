پیام برجام مهمتر از متن آن بود/همه باید به تعهدات خودپایبند باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر سه شنبه در دیدار «ژان مارک ایرو» وزیر خارجه فرانسه گفت: گسترش روابط با فرانسه به عنوان یک کشور دوست در اروپا، همواره برای ایران حائز اهمیت بوده و رفت و آمد مقامهای ارشد دو کشور نشان می دهد که تهران و پاریس مصمم هستند روند توسعه همکاری های مشترک، تقویت شده و تداوم یابد.
رییس جمهور روند تقویت همکاری ایران و فرانسه از جمله در حوزه اقتصادی را طی یکسال اخیر روندی رو به رشد ذکر کرد اما در عین حال تاکید نمود که این روند متناسب با امکانات گسترده و بالقوه دو کشور برای همکاری نیست.
روحانی اظهارداشت: امیدواریم با مشارکت یکدیگر، فضای جدیدی را در همکاری های اقتصادی از جمله در بخش صادرات مشترک و انتقال فناوری ایجاد کنیم.
رییس جمهور در این دیدار همچنین با اشاره به قدردانی مقام فرانسوی از پایبندی تهران به مفاد برجام و تایید آن از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، اظهارداشت: توافق هسته ای میان ایران و شش کشور ، رویدادی مهم در عرصه بین المللی بود و البته پیام این توافق برای جهان بسیار مهمتر از متن آن بود.
روحانی گفت: برجام حاوی این پیام بود که مسایل پیچیده بین المللی را می توان از طریق گفت وگو و در چارچوب رویکرد برد – برد حل و فصل کرد و لذا همه کشورها باید برای حفظ و تقویت آن بکوشند چرا که هر آسیبی به آن، می تواند پیام خطرناکی را به جهان منتقل کند که دیپلماسی قادر به رفع مشکلات نیست.
رییس جمهور با بیان اینکه برجام، فرصت و فضای خوبی را برای همکاریهای فیمابین و تعاملات منطقهای و جهانی ایجاد کرد، افزود: ایران همانطور که آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تایید کرده است، به تمامی تعهدات خود عمل نموده و همه طرف ها نیز باید بدون کوتاهی و تاخیر برای اجرای دقیق مفاد آن بکوشند.
روحانی تقویت بیش از پیش همکاری های بانکی را از جمله اقداماتی برشمرد که باید در این راستا انجام گیرد.
رییس جمهور همچنین به موضوع تروریسم در جهان و منطقه اشاره کرد و باتاکید بر ضرورت همکاری جهانی برای مبارزه با تروریسم گفت: ایران به عنوان کشوری قربانی تروریسم امروز در صف نخست مقابله با تروریسم در منطقه ایستاده است و ما معتقدیم فرانسه می تواند نقش مهمی را در روند مبارزه با تروریسم و حفظ و ثبات منطقه ایفا کند.
روحانی در همین ارتباط به موضوع تلاش مردم و دولت سوریه برای مبارزه با تروریست ها اشاره کرد و اظهارداشت: همانگونه که از ابتدا تاکید کرده ایم بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و تنها باید از طریق سیاسی مسایل آن حل و فصل شود. در عین حال باید ضمن حفظ تمامیت ارضی، ارسال کمکهای نوعدوستانه و بازسازی این کشور ، مبارزه با گروهکهای تروریستی بویژه داعش و جبهه النصره ادامه یابد.
رییس جمهور همچنین ایجاد تحول سیاسی را در مراحل بعدی نیاز سوریه برشمرد و تاکید کرد: این تحول باید فقط توسط مردم سوریه انجام گیرد و ایران آمادگی دارد درباره این موضوعات با دولت فرانسه نیز رایزنی و همفکری کند.
روحانی همچنین به موفقیت های اخیر مبارزه با تروریسم در عراق و حضور مؤثر ایران برای کمک به دولت و ملت عراق در این جهت، گفت: بعد از پیروزی کامل در برابر تروریستها، اجرای دقیق قانون اساسی و اراده ملت عراق باید مورد حمایت همگانی قرار گیرد.
ژان مارک ایرو نیز در این دیدار باتاکید بر اینکه پاریس مصمم است سطح همکاری های خود را با تهران در همه حوزه های مورد علاقه توسعه دهد ، اظهارداشت: بی تردید تهران را در حالی ترک می کنم که فصل نوینی در روابط دو کشور در همه حوزه ها گشوده شده است.
وزیر خارجه فرانسه با ابلاغ سلام رییس جمهوری کشورش به دکتر روحانی گفت: ایران و فرانسه در عمده حوزه های اقتصادی ، فرهنگی و دانشگاهی، سطح همکاری های خود را توسعه داده اند و این موضوع در مذاکرات نمایندگان شرکتهای فرانسوی با همتایان ایرانی خود کاملا مشهود است.
وی به موضوع توافق هسته ای اشاره کرد و با تاکید بر اینکه همه باید از برجام به عنوان دستاوردی بین المللی مراقبت کنند ، گفت: اتحادیه اروپا راهبردی واحد نسبت به حفظ دستاوردهای برجام دارد.
آیرو همچنین اشاره کرد که کشورش همه تلاش خود را برای برداشتن موانع بانکی بکار گرفته است و به این روند ادامه خواهد داد.
وی با قدردانی از نقش مثبت ایران در مسایل منطقه ای و بین المللی گفت: امیدواریم ایران همچنان به نقش مثبت و سازنده خود در تحولات و حل و فصل معضلات منطقه ای ادامه دهد.
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