پیام برجام مهمتر از متن آن بود/همه باید به تعهدات خودپایبند باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر سه شنبه در دیدار «ژان مارک ایرو» وزیر خارجه فرانسه گفت: گسترش ‏روابط با فرانسه به عنوان یک کشور دوست در اروپا، همواره برای ایران حائز اهمیت بوده و رفت و ‏آمد مقامهای ارشد دو کشور نشان می دهد که تهران و پاریس مصمم هستند روند توسعه همکاری های ‏مشترک، تقویت شده و تداوم یابد.‏

رییس جمهور روند تقویت همکاری ایران و فرانسه از جمله در حوزه اقتصادی را طی یکسال اخیر ‏روندی رو به رشد ذکر کرد اما در عین حال تاکید نمود که این روند متناسب با امکانات گسترده و بالقوه ‏دو کشور برای همکاری نیست.‏

روحانی اظهارداشت: امیدواریم با مشارکت یکدیگر، فضای جدیدی را در همکاری های اقتصادی ‏از جمله در بخش صادرات مشترک و انتقال فناوری ایجاد کنیم.

رییس جمهور در این دیدار همچنین با اشاره به قدردانی مقام فرانسوی از پایبندی تهران به مفاد برجام ‏و تایید آن از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، اظهارداشت: توافق هسته ای میان ایران و شش ‏کشور ، رویدادی مهم در عرصه بین المللی بود و البته پیام این توافق برای جهان بسیار مهمتر از متن آن ‏بود.‏

روحانی گفت: برجام حاوی این پیام بود که مسایل پیچیده بین المللی را می توان از طریق گفت وگو ‏و در چارچوب رویکرد برد – برد حل و فصل کرد و لذا همه کشورها باید برای حفظ و تقویت آن ‏بکوشند چرا که هر آسیبی به آن، می تواند پیام خطرناکی را به جهان منتقل کند که دیپلماسی قادر به رفع ‏مشکلات نیست.‏

‏ رییس جمهور با بیان اینکه برجام، فرصت و فضای خوبی را برای همکاری‌های فیمابین و تعاملات ‏منطقه‌ای و جهانی ایجاد کرد، افزود: ایران همانطور که آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تایید کرده ‏است، به تمامی تعهدات خود عمل نموده و همه طرف ها نیز باید بدون کوتاهی و تاخیر برای اجرای دقیق مفاد آن بکوشند.‏

روحانی تقویت بیش از پیش همکاری های بانکی را از جمله اقداماتی برشمرد که باید در این ‏راستا انجام گیرد.‏

رییس جمهور همچنین به موضوع تروریسم در جهان و منطقه اشاره کرد و باتاکید بر ضرورت ‏همکاری جهانی برای مبارزه با تروریسم گفت: ایران به عنوان کشوری قربانی تروریسم امروز در ‏صف نخست مقابله با تروریسم در منطقه ایستاده است و ما معتقدیم فرانسه می تواند نقش مهمی را در ‏روند مبارزه با تروریسم و حفظ و ثبات منطقه ایفا کند.‏

روحانی در همین ارتباط به موضوع تلاش مردم و دولت سوریه برای مبارزه با تروریست ها ‏اشاره کرد و اظهارداشت: همانگونه که از ابتدا تاکید کرده ایم بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و تنها باید از طریق سیاسی مسایل آن حل و ‏فصل شود. در عین حال باید ضمن حفظ تمامیت ارضی، ارسال کمکهای نوعدوستانه و بازسازی این ‏کشور ، مبارزه با گروهکهای تروریستی بویژه داعش و جبهه النصره ادامه یابد.‏

رییس جمهور همچنین ایجاد تحول سیاسی را در مراحل بعدی نیاز سوریه برشمرد و تاکید کرد: این ‏تحول باید فقط توسط مردم سوریه انجام گیرد و ایران آمادگی دارد درباره این موضوعات با دولت ‏فرانسه نیز رایزنی و همفکری کند.‏

روحانی همچنین به موفقیت های اخیر مبارزه با تروریسم در عراق و حضور مؤثر ایران برای کمک به ‏دولت و ملت عراق در این جهت، گفت: بعد از پیروزی کامل در برابر تروریست‌ها، اجرای دقیق قانون اساسی و ‏اراده ملت عراق باید مورد حمایت همگانی قرار گیرد.‏

‏ژان مارک ایرو نیز در این دیدار باتاکید بر اینکه پاریس مصمم است سطح ‏همکاری های خود را با تهران در همه حوزه های مورد علاقه توسعه دهد ، اظهارداشت: بی تردید ‏تهران را در حالی ترک می کنم که فصل نوینی در روابط دو کشور در همه حوزه ها گشوده شده است.‏

وزیر خارجه فرانسه با ابلاغ سلام رییس جمهوری کشورش به دکتر روحانی گفت: ایران و فرانسه در ‏عمده حوزه های اقتصادی ، فرهنگی و دانشگاهی، سطح همکاری های خود را توسعه داده اند و این ‏موضوع در مذاکرات نمایندگان شرکتهای فرانسوی با همتایان ایرانی خود کاملا مشهود است.‏

وی به موضوع توافق هسته ای اشاره کرد و با تاکید بر اینکه همه باید از برجام به عنوان دستاوردی بین ‏المللی مراقبت کنند ، گفت: اتحادیه اروپا راهبردی واحد نسبت به حفظ دستاوردهای برجام دارد.

‏آیرو همچنین اشاره کرد که کشورش همه تلاش خود را برای برداشتن موانع بانکی بکار گرفته است و ‏به این روند ادامه خواهد داد.‏

وی با قدردانی از نقش مثبت ایران در مسایل منطقه ای و بین المللی گفت: امیدواریم ایران همچنان به ‏نقش مثبت و سازنده خود در تحولات و حل و فصل معضلات منطقه ای ادامه دهد.‏