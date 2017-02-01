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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۰۲

«آذر» از آرای مردمی جشنواره فیلم فجر ۳۵ خارج شد

«آذر» از آرای مردمی جشنواره فیلم فجر ۳۵ خارج شد

فیلم «آذر» به کارگردانی محمد حمزه ای به دلیل طولانی شدن مراحل فنی از آرای مردمی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر خارج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به قانون بخش آرای مردمی فجر که باید هر اثر در سه روز اول نمایش خود را آغاز کند و فیلم «آذر» از ۱۵ بهمن ماه در این رویداد روی پرده می رود، به همین دلیل فیلم از این بخش خارج شد.

در خلاصه داستان «آذر» آمده است: ادامه زندگی بهای سنگینی دارد.

در این فیلم نیکی کریمی، حمید رضا آذرنگ، فرید سجادی حسینی، هستی مهدوی، مهران نایل، شیرین آقاکاشی، مائده طهماسبی، پریسا هاشم پور، مانیا علیجانی و لیلا زارع با حضور پژمان جمشیدی و هومن سیدی به ایفای نقش می پردازند.

عوامل تولید «آذر» عبارتند از کارگردان: محمد حمزه ای، فیلمنامه: احسان بیگلری با همکاری پریسا هاشم پور، مدیر فیلمبرداری: پیمان شادمان فر، تدوین : مصطفی خرقه پوش، مدیرصدابرداری، طراحی و ترکیب صدا: پرویز آبنار، موسیقی : کارن همایون فر، طراح صحنه: مهدی موسوی، طراح لباس: غزاله معتمد، چهره پرداز: افروز بوجاریا، عکس: سحاب زریباف، مدیر تولید: محمد یمینی و تهیه کننده: نیکی کریمی.

کد مطلب 3893723

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