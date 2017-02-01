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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۱

افتتاح جشنواره تولیدات رسانه‌ای مدافعین حرم و حریم انقلاب

افتتاح جشنواره تولیدات رسانه‌ای مدافعین حرم و حریم انقلاب

افتتاحیه اولین جشنواره تولیدات رسانه‌ای مدافعین حرم و حریم انقلاب اسلامی، چهارشنبه ۱۳ بهمن در فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی، در این مراسم برترین، فعالیت‌های رسانه‌ای در حوزه دفاع از حریم اهل بیت(ع) و جبهه مقاومت، پایش، نمایش و معرفی می‌شود.

همچنین افتتاحیه اولین جشنواره تولیدات رسانه ای مدافعین حرم و حریم انقلاب اسلامی مقام شامخ، مدافعان رسانه ای حرم که در مظلومیت کامل ضمن انجام مستندسازی، تحلیل و تولید کار سعی کردند. پیام اقتدار و ایمان شهدای مدافع حریم اهل بیت (ع) را در کشور منعکس نمایند، گرامی داشته می شود.

این مراسم با حضور خانواده شهدای مدافع حرم و سردبیران خبرگزاری ها از جمله سیدنظام الدین موسوی، مدیرعامل خبرگزاری فارس برگزار خواهد شد.

علاقمندان به شرکت در این مراسم می توانند، چهارشنبه ۱۳ بهمن  به فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی واقع در خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا مراجعه کنند.

کد مطلب 3893760
حمید نورشمسی

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