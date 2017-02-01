استرس مان کمتر شده است/ بازی جذابی را مقابل فولاد پیش رو داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر فولاد خوزستان در هفته بیستم لیگ برتر با اشاره به حساسیت این مسابقه گفت: این مسابقه در شرایطی برگزار می شود که در هفته اخیر اتفاقات خوبی رخ نداده است. مسائلی مانند داوری که متاسفانه شرایط خوبی را رقم نزده است.

وی افزود: در هفته های اخیر ما شرایطی را رقم زدیم که در جدول کمی جایگاهمان تغییر کرده و فشار و استرس را از روی ما برداشته است و امیدوارم بتوانیم در ادامه با ارائه یک فوتبال خوب و باکیفیت کارمان را پیش ببریم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا خاطرنشان کرد: امیدوارم که فردا یک بازی خوب را شاهد باشیم.

فولاد در نیم فصل دوم مانند بازی های ابتدایی نیم فصل اول علی رغم شایستگی خوب عمل نکرده و الان هم در شرایط سختی قرار دارد. همین موضوع بیانگر این مسئله است که ما کار سختی را پیش رو داریم. خود ما هم شرایطی داریم که به هیچ وجه دوست نداریم موقعیت کنونی مان را از دست بدهیم. هم ما و هم فولاد برای تثبیت موقعیت تلاش می کنند و امیدوارم که فردا یک بازی زیبا را هر دو تیم شاهد باشیم.

وی در رابطه با اینکه شرایط سایپا در مقایسه با نیم فصل اول دستخوش تغییر شده و چه موضوعی عامل این پیشرفت بوده، گفت: ما مشکل حاد نداشتیم و کارها در آن زمان هم روند عادی خودش را طی می کرد. الان اما آن زمان است که بخواهیم تیممان را بسازیم و امیدوارم که پیروزی کمک کند تا ما به اهدافمان برسیم. ما به دنبال تقویت ساختار باشگاه هستیم تا بتوانیم نتایج خوبی بگیریم. ما در نیم فصل دوم در چهار بازی ابتدایی ۵ امتیاز داشتیم و الان ۷ امتیاز. و فکر می کنم این دو امتیاز باعث شود شرایط ما تغییر کند. در فوتبال همه چیز قابل تغییر است و ما می خواهیم شرایط را به نحوی فراهم کنیم که همه از دیدن بازی ها لذت ببرند.

سرمربی سایپا در خصوص شناختش از نعیم سعداوی و فولاد گفت: ما دیدار رفت را برابر آنها انجام دادیم و بدون شک سعداوی مربی خوب و توانایی است و خوشحالم از اینکه استعفای او نیز مورد قبول فولادی ها قرار نگرفت. هم ایشان از من شناخت کافی دارد و هم من از فولاد و همین موضوع باعث می شود که بازی با برنامه ای را شاهد باشیم.

وی در خصوص جذب مهاجم مونته نگرویی گفت: من الان نمی توانم در این مورد اظهار نظر کنم و زمانی که انتقال قطعی شد، در مورد آن صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که این مهاجم بتواند مشکل گلزنی ما را حل کند.

فرکی در خصوص اینکه برخی مربیان تیم هایشان را در وسط مسابقه از زمین بیرون می کشند، گفت: این تصمیمات احساسی است و مورد تایید نیست. چرا که در آن لحظه فشار زیادی بر روی مربی می آورد و آنها می خواهند با این کار خودشان را قانع کنند امیدوارم مربیان حوصله بیشتری داشته باشند چراکه داوران بدون قصد و قرض این کارها را می کنند. البته من به همکارانم توصیه می کنم که شرایط دوارن را کمی تغییر دهند چراکه آنها دچار استرس و فشار نشوند.