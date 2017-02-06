استقلال نباید مقابل السد اشتباه کند/ هواداران به ورزشگاه بیایند

مهدی فنونیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار آبیپوشان تهرانی برابر السد قطر گفت: استقلال بازی سختی را مقابل السد خواهد داشت. این تیم قطری کاملاً حرفهای است و از بازیکنان خارجی خوبی سود میبرد و میخواهد با هزینهای که کرده، مقابل استقلال بازنده نباشد و به دور بعد صعود کند.
وی تأکید کرد: استقلال در هفتههای گذشته بازیهای قابل قبولی داشته و نتایج خوبی کسب کرده و با حمایت هوادارانش میتواند از اشتباه تیمهای بالانشین استفاده کرده و خود را به صدر جدول نزدیک کند.
هافبک پیشین استقلال تصریح کرد: آبیپوشان در هفتههای اخیر با اتکا به جوانان بیادعایشان، پیروزیهای خوبی به دست آوردهاند اما دیدار برابر السد بسیار سخت و حساس است و منصوریان باید ترکیبی از بازیکنان جوانان و باتجربه را به میدان بفرستد. باتجربههای تیم در مواقع حساس میتوانند بازیکنان جوان را حمایت کرده و به آنها آرامش داده زیرا کمک آنها میتواند کمتجربهها را در این بازی حساس از استرس دور کند.
فنونیزاده گفت: سهشنبه هواداران نباید استقلال را تنها بگذارند، حضور پررنگ آنها در ورزشگاه و حمایت از تیم محبوبشان میتواند قوت قلبی برای بازیکنان شود و باعث انگیزه مضاعف برای بازیکنان جوان باشد.
وی در ادامه افزود: کادر فنی باید چند دیدار اخیر السد را به خوبی آنالیز کرده و چندین بار نقاط قوت و ضعف بازیکنان حریف را یادآوری کند تا استقلالیها با شناخت کامل به مصاف حریف بروند.
هافبک پیشین استقلال در پایان خاطرنشان کرد: آبیپوشان دو بازی حساس را برابر السد و پرسپولیس خواهند داشت و اگر بتوانند مقابل السد به پیروزی برسند، با روحیهای خوب به مصاف پرسپولیس خواهند رفت.
