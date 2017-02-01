شویگو: رزمایش ناتو در دریای سیاه را زیر نظر داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه در نشستی در وزارت دفاع این کشور اظهار داشت، وزارت دفاع روسیه هر آنچه را که در رزمایش ناتو در دریای سیاه رخ دهد را زیر نظر دارد و کنترل می کند.

شویگو گفت: همانطور که می دانید در دریای سیاه رزمایش نظامی در حال برگزاری است و با ورود ناو های بزرگ ادامه می یابد. و ما حواسمان به همه اتفاقات هست و آن ها را رصد می کنیم.

وی در ادامه افزود: ما امیدواریم که این رزمایش ها در حداکثر امنیت انجام گیرد. و آمادگی پاسخ به هرگونه اتفاقی را داریم.