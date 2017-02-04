پیروزی درخشان چلسی مقابل آرسنال/ اقتدار آبی پوشان در صدر جدول

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال چلسی و آرسنال روز شنبه در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه استمفورد بریج به مصاف یکدیگر رفتند و در پایان تیم چلسی با نتیجه ۳ بر یک رقیب همشهری خود را شکست داد.

مارکوس آلونسو (۱۳)، ادن هازارد (۵۳) و سسک فابرگاس (۸۶) در این بازی برای تیم چلسی گلزنی کردند. اولیویه ژیرو در دقیقه ۹۱ تنها گل توپچی ها را به ثمر رساند.

شاگردان کونته با این برد جمع امتیازات خود را به عدد ۵۹ رساندند و در صدر جدول جایگاه خود را مستحکم تر کردند. تیم آرسنال نیز با ۴۷ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.