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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۵۴

هفته بیست و چهارم لیگ برتر انگلیس؛

پیروزی درخشان چلسی مقابل آرسنال/ اقتدار آبی پوشان در صدر جدول

پیروزی درخشان چلسی مقابل آرسنال/ اقتدار آبی پوشان در صدر جدول

دیدار حساس تیم های فوتبال چلسی و آرسنال در هفته بیست و چهارم لیگ برتر انگلیس با برتری آبی پوشان لندنی همراه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال چلسی و آرسنال روز شنبه در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه استمفورد بریج به مصاف یکدیگر رفتند و در پایان تیم چلسی با نتیجه ۳ بر یک رقیب همشهری خود را شکست داد.

مارکوس آلونسو (۱۳)، ادن هازارد (۵۳) و سسک فابرگاس (۸۶) در این بازی برای تیم چلسی گلزنی کردند. اولیویه ژیرو در دقیقه ۹۱ تنها گل توپچی ها را به ثمر رساند.

شاگردان کونته با این برد جمع امتیازات خود را به عدد ۵۹ رساندند و در صدر جدول جایگاه خود را مستحکم تر کردند. تیم آرسنال نیز با ۴۷ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.

کد مطلب 3895426

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