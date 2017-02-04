پیروزی قاطعانه بارسلونا برابر بیلبائو/ یک امتیاز تا رئال مادرید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال بارسلونا و بیلبائو روز شنبه در چارچوب هفته بیست و یکم رقابتهای لالیگا در ورزشگاه نوکمپ برابر یکدیگر صف آرایی کردند که طی آن شاگردان انریکه حریف خود را با نتیجه ۳ بر صفر پشت سر گذاشتند.

بارسلونا در نیمه نخست دو گل به ثمر رساند. پاکو آلکاسر (۱۸) و لیونل مسی (۴۰) زننده گل های آبی اناریها بودند.

در نیمه دوم نیز الکس ویدال (۶۷) زننده گل بارسلونا بود تا این تیم بردی قاطعانه را برابر بیلبائو رقم بزند.

لوئیس سوارز در این بازی روی نیمکت نشست و لیونل مسی نیز در دقیقه ۶۴ تعویض شد تا انرژی خود را برای دیدار برگشت مقابل اتلتیکو مادرید در مرحله نیمه نهایی جام حذفی حفظ کند.

آبی اناریها بعد از این برد ارزشمند جمع امتیازات خود را به عدد ۴۵ رساندند و به یک امتیازی رئال مادرید رسیدند.

تیم رئال مادرید با دو بازی کمتر و ۴۶ امتیاز همچنان صدرنشین لالیگا است. این تیم یکشنبه شب مهمان سلتاویگو خواهد بود.