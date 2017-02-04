به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، تحلیلگران می گویند که آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان می تواند حداقل به میزان ۸۰۰ هزار بشکه در روز نفت صادر کند. این رقم بیشتر از میزان صادرات نفت چهار کشور عضو اوپک یعنی لیبی، قطر، اکوادور و گابن است.

بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در طول ۱۱ ماه از سال ۲۰۱۶، آمریکا حدود ۵۲۷ هزار بشکه در روز نفت صادر کرده است.

یک شرکت مدیریت دارایی گفته است: تولید نفت آمریکا بعد از ۵.۶ درصد افت تولید (به میزان ۸.۸۷ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۶) به ۹.۳۷ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

شرکت‌های نفت ترنر، میسون، لیپو پیش بینی می‌کنند که تولید نفت آمریکا به بیشتر از ۹ میلیون بشکه در روز خواهد رسید درحالی که وود مک اینزی رقم کمتر و محافظه کارانه ۸.۷۵ میلیون را پیش بینی می کند.

تولید نفت آمریکا بیشتر از انتظار اکثر مردم خواهد بود. آمریکا شانه به شانه چین بزرگترین وارد کننده نفت دنیا قرار دارد. این کشور سال گذشته روزانه ۷.۸۸ میلیون بشکه نفت خام وارد کرده است.

با این حال توضیح خوبی برای رونق صادرات نفت آمریکا وجود دارد. پالایشگاه های آمریکا برای این طراحی شده‌اند که نفت با تراکم و گوگرد بالا که از کانادا و بخش‌هایی از خاورمیانه و آمریکای شمالی می آید را پالایش کنند.

رشد تولید آمریکا اکثرا در حوزه پرمیان تگزاس و مناطق ایگل فورد است که نفت با کیفیت بالاتری دارند و پالایشگاه‌های داخلی آمریکا نمی‌توانند آنها را پالایش کنند.

دویودی تحلیلگر مکواری می‌گوید: اگر آمریکا نتواند نفتی که تولید می کند را پالایش کند مجبور است که آن را صادر کند. بر اساس گفته اندی لیپو، رئیس شرکت نفت لیپو که یک شرکت مشاوره واقع در هوستون است، اگر اوپک به روند کاهش خودخواسته ۱.۲ میلیون بشکه در روز خود وفادار بماند، بازار می‌تواند میزان بیشتری از نفت آمریکا را شاهد باشد چرا که اروپا، آسیا و آمریکای لاتین بدنبال عرضه کنندگان جدیدی خواهند بود.

همچنین ممنوعیت ۴۰ ساله بر صادرات نفت خام آمریکا در سال ۲۰۱۵ برداشته شد.