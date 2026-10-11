سالاریه:بیش از ۳۰ ماهواره در کشور در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سالاریه شامگاه یکشنبه در همایش «سفر به اعماق کیهان» که در افلاک‌نمای خیام نیشابور اظهار کرد: آینده کشور به توسعه صنعت فضایی گره خورده است و امروزه کمتر حوزه‌ای در جهان وجود دارد که با فناوری‌های فضایی ارتباط نداشته باشد.

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به اهمیت راهبردی فضا در معادلات جهانی افزود: انرژی نقش تعیین‌کننده‌ای در جهان دارد و بسیاری از جنگ‌ها و بحران‌ها به موضوع انرژی مرتبط هستند. از سوی دیگر، فضا و اجرام آسمانی به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های معدنی و منابع بالقوه، به یکی از محورهای جدی برنامه‌ریزی کشورهای صاحب فناوری فضایی تبدیل شده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت ایفای نقش مؤثر کشور در آینده این صنعت بیان کرد: باید سهم خود را در نسل آینده صنعت فضایی جهان داشته باشیم. نیروی انسانی مهم‌ترین محور توسعه این صنعت است و با آموزش دقیق و تربیت نیروهای متخصص و ماهر می‌توان به پیشرفت‌های بیشتری در این حوزه دست یافت.

بازسازی صنعت فضایی کشور به‌زودی آغاز می‌شود

سالاریه با اشاره به آسیب‌های واردشده به بخش‌هایی از صنعت فضایی کشور در جریان جنگ رمضان ابراز کرد: دشمن زمانی احساس خطر می‌کند که با یک ظرفیت و توانمندی جدی مواجه شود. ما نگران آسیب به چهار ساختمان نیستیم؛ چراکه صنعت فضایی کشور کاملاً بومی و متکی بر توان داخلی است و مراحل بازسازی این صنعت به‌زودی آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان فضایی ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰ ماهواره در کشور در دست ساخت است و برنامه‌های مهمی برای گسترش این صنعت و ارتقای جایگاه ایران در عرصه فضایی جهان در دستور کار قرار دارد.

وی در دو سال گذشته بیان کرد: در این مدت، در شاخص‌های مختلف توسعه صنعت فضایی دستاوردهای قابل‌توجهی به دست آمده است که از جمله آن‌ها می‌توان به پرتاب‌های فضایی، تثبیت ماهواره سیمرغ، عملکرد ماهواره ناهید ۲ در مدار و پرتاب سه ماهواره سنجشی اشاره کرد.

سالاریه با اشاره به پرتاب سه‌گانه ماهواره‌های سنجشی پایا، ظفر و کوثر اظهار کرد: این پرتاب‌ها که نخستین پرتاب‌های بخش خصوصی در این حوزه محسوب می‌شوند، نشان‌دهنده توسعه سریع و رقابتی صنعت فضایی کشور هستند.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه برنامه‌های جدیدی برای توسعه این صنعت در ماه‌های آینده پیش‌بینی شده است، افزود: در ماه‌های پیش‌رو، رکوردهای جدیدی در توسعه صنعت فضایی کشور ثبت خواهیم کرد.

ظرفیت بالای نیشابور برای توسعه فعالیت‌های فضایی

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان نیشابور و استان خراسان رضوی در حوزه فناوری‌های فضایی گفت: نیشابور از ظرفیت بالایی در این زمینه برخوردار است و این موضوع می‌تواند زمینه مناسبی برای افزایش تعاملات و همکاری‌های منطقه‌ای فراهم کند.

سالاریه بیان کرد: در چارچوب تفاهم‌نامه با استانداری خراسان رضوی، توسعه همکاری‌ها در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت فضایی و بهره‌گیری از ظرفیت داده‌های ماهواره‌ای برای پیشرفت بخش‌های مختلف در استان خراسان رضوی دنبال می‌شود.

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به کاربردهای داده‌های ماهواره‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجرایی کشور عنوان کرد: در حوزه‌هایی همچون کشاورزی، معدن، مدیریت منابع آب و تحقیقات، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای استفاده از فناوری فضایی وجود دارد که می‌تواند به توسعه استان و شهرستان‌های آن کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت اقتصاد مبتنی بر فضا ادامه داد: منظومه ماهواره‌ای در وزارت ارتباطات تشکیل شده است و توسعه این ظرفیت می‌تواند زمینه گسترش کاربردهای فناوری فضایی و بهره‌برداری اقتصادی از داده‌های ماهواره‌ای را فراهم کند.

سالاریه با اشاره به ظرفیت‌های علمی کشور در حوزه نجوم و اخترفیزیک اظهار کرد: موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های علمی بین‌المللی، از جمله کسب پنج مدال طلا در المپیاد اخترفیزیک، نشان‌دهنده استعداد و توان علمی بالای نسل جوان کشور است.

رئیس سازمان فضایی ایران با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها خاطرنشان کرد: ایران برای ارتقای جایگاه خود در صنعت فضایی به دنبال توسعه فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف است و توان علمی و تخصصی موجود در کشور، پشتوانه مهمی برای تحقق این هدف به شمار می‌رود.

وی با اشاره به نقش افلاک‌نمای خیام نیشابور در ترویج علم و افزایش آگاهی عمومی درباره فضا گفت: مشارکت مردم و سرمایه‌گذاری در این مجموعه، نشان‌دهنده توجه جامعه به این حوزه و ظرفیت مناسب برای گسترش فعالیت‌های علمی و ترویجی در زمینه نجوم و فناوری فضایی است.