دیباجی: حضور مردم و دستاوردهای مقاومت برای افکار عمومی روایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن دیباجی شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: حضور پرصلابت و پرنشاط مردم اراک و ملت ایران، دشمنان را متحیر کرده و نشان داده است که مردم همچنان در میدان دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت تداوم حضور مردمی در تجمعات، افزود: دشمنان این حضور و حماسه را رصد می‌کنند و در پی طراحی فتنه‌های جدید هستند؛ ازاین‌رو، مردم باید با حفظ انسجام و هوشیاری، میدان را خالی نکنند.

حجت‌الاسلام دیباجی تصریح کرد: ملت ایران با ایستادگی در برابر فشارها و تحریم‌ها، توانسته است در عرصه‌های مختلف، از جمله اقتصاد و توان دفاعی، مسیر پیشرفت را دنبال کند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز در معادلات جهانی انرژی، تاکید کرد: تحولات این منطقه نشان‌دهنده جایگاه و قدرت تأثیرگذاری ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی است و دشمنان برای تحقق اهداف خود با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده‌اند.

وی افزود: مسئولان و فعالان رسانه‌ای باید دستاوردهای مقاومت و ایستادگی ملت ایران را برای افکار عمومی روایت کنند؛ چراکه روایت نکردن واقعیت‌ها می‌تواند زمینه تحریف وقایع و تقویت امید دشمن به تحقق اهدافش را فراهم کند.

حجت‌الاسلام دیباجی بیان کرد: روایت دستاوردهای ملت ایران، پاسداشت خون شهدا و تبیین ثمرات مقاومت است و باید با دقت و مسئولیت‌پذیری در دستور کار قرار گیرد.