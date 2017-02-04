جشن فجر انقلاب در ۴۲۰ کانون مساجد اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقا صبح شنبه در جمع خبرنگاران به برگزاری سلسله جشن‌های فجر انقلاب در کانون‌های مساجد از ابتدای دهه فجر اشاره و تأکید کرد: این برنامه تا پایان دهه فجر تداوم دارد.

وی با تأکید به اینکه مساجد نقش کلیدی در پیروزی انقلاب داشته و محل تجمع آرا و هم‌اندیشی محسوب می‌شد، اضافه کرد: امروز کانون‌های فرهنگی هنری مساجد به دنبال تبیین گوشه‌ای از نقش مساجد در قبل و بعد از انقلاب اسلامی هستند.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان متذکر شد: صرف قائل شدن کارکرد عبادتی برای مساجد صحیح نیست و مساجد پایگاه‌های فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در جامعه اسلامی محسوب می‌شوند.

سقا به تدارک برنامه‌های متنوع در طول دهه فجر در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اشاره کرد و افزود: از جمله محفل قرائت قرآن در ۱۰ مسجد و در ۱۰ شب تدارک دیده شده است.

وی افزود: به غیر از برگزاری محافل قرآنی طرح سمیر و طرح تلاوت نور، برگزاری مراسم جشن و شادی در بقاع متبرکه نیز با همکاری کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان در حال اجرا است.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان به برگزاری ۱۴۰ نشست روشنگری انقلاب اسلامی اشاره و تأکید کرد: نشست‌های روشنگری با هدف پاسخ به سؤالات در مساجد استان برگزار می‌شود.

به گفته سقا در وضعیت فعلی با هجمه‌های سنگین دشمن برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، بصیرت افزایی و روشنگری در نشست‌های انقلاب اسلامی مورد تأکید است.

وی پخش فیلم‌های جشنواره عمار، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان، برگزاری مسابقات فرهنگی و برپایی نمایشگاه توانمندی کانون‌های فرهنگی مساجد استان را بخش‌های دیگری از برنامه کانون‌ها در طول دهه فجر دانست.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اوج برنامه‌های دهه فجر را شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن عنوان و اضافه کرد: در شب ۲۲ بهمن مراسم تکبیرگویی در مساجد استان برگزار شده و در روز ۲۲ بهمن نیز با حضور در راهپیمایی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد به آرمان‌های انقلاب اسلامی ادای دین خواهند کرد.