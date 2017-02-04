به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، دکتر مهدی محسنیان راد، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و دکتر محمدمهدی فرقانی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در روز دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ خورشیدی از ساعت ۱۵، هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه «انقلاب به روایت مطبوعات تاریخی کتابخانه و موزه ملی ملک» درباره تاثیر مطبوعات در پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ سخن خواهند راند.

نمایشگاه «انقلاب به روایت مطبوعات تاریخی کتابخانه و موزه ملی ملک»، هم‌زمان با فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی ایران در نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران برپا شده است. این نمایشگاه، تصویرهایی جذاب از نشریات سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ خورشیدی دربرگرفته و روایتی دگرگونه از انقلاب مردم ایران در سال ۱۳۵۷ در این نشریات بازتاب یافته است. نشست «نقش و جایگاه مطبوعات در انقلاب اسلامی ایران» در کنار این نمایشگاه، زمینه‌ای مناسب برای بررسی پیوند میان پدیده انقلاب و مطبوعات فراهم می‌آورد. کتابخانه و موزه ملی ملک از همه دوستداران فرهنگ و تاریخ ایرانی- اسلامی دعوت می‌کند در این نشست حضور یافته، همچنین از نمایشگاه یادشده بازدید کنند.

کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه‌های خطی به شمار می‌آید که در سال ۱۳۱۶ خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف شده است. این گنجینه اکنون در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» جای گرفته است.