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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۵

یورگن کلوپ:

لیورپول باید زرنگ تر باشد، مثل چلسی

لیورپول باید زرنگ تر باشد، مثل چلسی

مرد آلمانی صراحتاً به نقطه ضعف «قرمزها» اشاره کرده است و امیدوار است آنها برای رسیدن به آنچه که آرزویش را دارند، به «آبی ها» نگاه کنند.  

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول هفته گذشته در یک بازی خانگی مقابل شاگردان «آنتونیو کونته» با تساوی یک بر یک متوقف شد. علیرغم اینکه در اکثر دقایق این بازی «قرمزهای آنفیلد» برتری محسوسی نسبت به رقیبشان داشتند اما چلسی توانست یک امتیاز از این بازی کسب کند.

«یورگن کلوپ» سرمربی لیورپول به خبرنگاران گفت: بله، ما باید برای مواجه با مشکلات تجربه بیشتری داشته  باشیم. مطمئن نیستم که می شود چیزی به این شکل را تحمیل کرد ولی داشتن آن در فوتبال چیز خوبی است. زرنگ بودن، بخشی از فوتبال است. چلسی با تجربه تر و بعضاً زرنگ تر و باهوش تر است، حالا هر طور که می خواهید این را توصیف کنید. می توانیم روی این موضوع کار کنیم اما نمی توانیم هر روز روی همه چیز کار کنیم.

«قرمزها» که ماه ژانویه فاجعه باری را سپری کردند، اکنون با ۱۰ امتیاز کمتر از چلسیِ صدرنشین در جایگاه چهارم جدول قرار دارند.

کد مطلب 3896292

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