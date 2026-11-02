به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری با اشاره به نقش مشارکت مردمی در اجرای طرح‌های عمرانی، اظهار کرد: تأمین بخشی از اعتبارات پروژه ترانشه حاجی‌آباد از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات نمونه‌ای از مشارکت مستقیم مؤدیان مالیاتی در توسعه زیرساخت‌های استان هرمزگان است.

وی با بیان اینکه یک‌سوم اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این پروژه از طریق مشارکت ۳۲۸ مؤدی مالیاتی تأمین شده است، افزود: هم‌افزایی مردم و دستگاه‌های اجرایی نقش مؤثری در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح عمرانی داشته است.

فرماندار حاجی‌آباد با اشاره به اهمیت راهبردی ترانشه حاجی‌آباد در شبکه حمل و نقل استان، بیان کرد: این محور از مسیرهای مهم کریدور شمال به جنوب کشور به شمار می‌رود و به دلیل حجم بالای تردد ناوگان سنگین و خودروهای ترانزیتی، ایمن‌سازی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سالاری، ادامه داد: تکمیل این پروژه گامی مهم در راستای ارتقای ایمنی مسیر، تسهیل تردد و کاهش سوانح جاده‌ای در یکی از محورهای پرتردد استان محسوب می‌شود.

وی در پایان از مردم استان هرمزگان خواست با مشارکت در طرح نشان‌دار کردن مالیات محل هزینه‌کرد مالیات خود را به پروژه‌های مورد نیاز شهرستان حاجی‌آباد از جمله تأمین آب شرب روستاها و احداث جاده‌های روستایی اختصاص دهند.