رضا شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با دیدار پرسپولیس برابر تراکتورسازی در هفته بیستم لیگ برتر، گفت: شرایط پرسپولیس بهتر از تراکتورسازی است چرا که این تیم تقریبا تمام نفرات خود را برای این مسابقه در اختیار دارد و از طرفی حریف در غیاب چند بازیکن خود به این مسابقه می‌آید.

وی افزود: برانکو آنالیز خوبی از حریف دارد و به نظر من قلب دفاع تراکتورسازی آسیب پذیر است و پرسپولیس باید از این منطقه نهایت استفاده را ببرد. چرا که به اعتقاد من این مسابقه به نوعی برای پرسپولیس شش امتیازی است این تیم با پیروزی برابر تراکتورسای هفتاد درصد راه قهرمانی را خواهد پیمود. هواداران هم مطمئنا ورزشگاه آزادی را پر خواهند کرد و سه امتیاز شیرین در حضور پر شور هواداران به دست خواهد آمد.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در خصوص اینکه در دیدار پیش از دربی چند بازیکن در آستانه محرومیت قرار دارند و این موضوع چقدر تاثیر گذار خواهد بود، تصریح کرد: تیمی که برای قهرمانی می‌جنگد همه بازی ها برایش مهم است و در هر مسابقه بازیکنان حداکثر توان خود را خواهند گذاشت تا حداکثر امتیاز را بگیرند و این موضوع در عملکرد بازیکنان تاثیر گذار نخواهد بود.

شاهرودی در رابطه با اینکه حاشیه های به وجود آمده ممکن است برای تراکتورسازی در این بازی مشکل ساز شود، تصریح کرد: به هر حال این موضوع به نفع پرسپولیس است و تیم باید از این فرصت استفاده کند تا در این بازی حساس پیروز شود.

وی در پایان گفت: یکی از نکات مثبت این پرسپولیس این است که بازی به بازی برنامه ریزی می‌کند و پیش می‌رود. این موضوع یکی از عوامل موفقیت تیم برانکو است و با کسب یک پیروزی دلچسب خود را برای دربی آماده می‌کند.