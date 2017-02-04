انعکاس خوب اقدامات دولت در صداوسیما/ ۷۰۰ هزار شغل باید ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در مراسم افتتاح خبرگزاری صدا و سیمای مرکز لرستان با اشاره به اینکه عصر حاضر عصر انفجار اطلاعات است و هرچه در این زمینه گام برداریم کم است، اظهار داشت: دولت طی سالهای اخیر گام های موثری در حوزه فناوری و ارتباطات برداشته است.

وی تصریح کرد: همچنین دولت در حوزه تجهیزات مربوط به فناوری و اطلاعات، بالا بردن ظرفیت پهنای باند و توسعه فیبر نوری اقداکات گسترده ای انجام داده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اطلاعات مثبت و منفی ذهن مردم به خصوص جوانان را گرفته است، افزود: نقش صدا و سیما در این راستا اساسی و مهم است.

شریعتمداری با اشاره به ضرورت از بین بردن یاس و توسعه امید در بین مردم گفت: بزرگترین خیانت این است که امید را از مردم بگیریم.

وی با بیان اینکه انتظار این است که توسعه فرهنگ امید و نشاط را در جامعه داشته باشیم، تصریح کرد: صداوسیما هم از زمانی که آقای علی عسگری در این حوزه مشغول به کار شده اقدامات خوب و مطلوبی را برای انعکاس اقدامات دولت انجام داده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: قوه مجریه بار سنگینی را بر دوش دارد و صدا و سیما برای اطلاع رسانی و انعکاس خدمات قوه مجریه تاکنون گام های موثری را برداشته که قابل تقدیر است.

شریعتمداری با اشاره به اینکه طی دوره های گذشته با نرخ رشد اقتصادی منفی به دلیل تحریم ها مواجه بودیم، اظهار داشت: امروز سایه شوم تحریم ها برداشته شده و قدم های جدی در حوزه اقتصاد کلان برداشته شده و شاهد ثبات در بازار هستیم.

وی با بیان اینکه با توجه به انباشت محدودیت ها هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم، تصریح کرد: سالانه باید ۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود که کار سنگینی است.

معاون اجرایی رئیس جمهور یادآور شد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سالانه ورودی به بازار کار داریم که باید برای آنها اشتغال ایجاد شود.

شریعتمداری با اشاره به اینکه امسال در لرستان ۲۵ هزار فرصت شغلی قرار است ایجاد شود که تا کنون ۱۷ هزار شغل محقق شده است، گفت: در بخش گازرسانی هم قبل از دولت ۳۲۴ روستا گازرسانی شده بود که به این تعداد ۶۲۴ روستا اضافه شده است.

وی ادامه داد: ۷۰ درصد جمعیت روستایی لرستان از نعمت گاز برخوردار هستند.