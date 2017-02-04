یک داستان مفهومی از احمدرضا احمدی برای بچه ها منتشر شد

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ‌کل روابط‌ عمومی و امور ‌بین‌الملل کانون، پسر کوچکی پرنده‌ی خود را در قطار گم می‌کند و روزها در پی یافتن گم ‌شده‌اش می‌گردد، داستان این جست‌وجو در قالب داستانی با عنوان «پرنده، پسرک، قطار» به چاپ رسیده است.

احمدی همچون دیگر آثار خود در این داستان از نمادها و نشانه‌ها استفاده کرده تا داستان تخیلی‌اش بازتاب دهنده مفاهیم بنیادین برای مخاطبانش باشد.

پسرک این داستان جست‌وجوی خود را به شیوه‌های مختلف ادامه می‌دهد تا آن‌که ناامیدی بر او چیره می‌شود، با این حال او همچنان در تقلای یافتن گم ‌شده است.

در میانه‌ این داستان می‌خوانیم: «پسرک روزی به خانه‌ پیرزنی رفت که اتاق‌هایش از پرنده پر بود؛ پر از بلبل، قناری، کبک، مرغ عشق. پیرزن گفت: ناامید نباش. شاید روزی پرنده‌ی تو هم به خانه‌ من بیاید.»

این کتاب مناسب گروه سنی «ج» (۱۰ تا ۱۲ سال) است. علاقه‌مندان می‌توانند این اثر را به قیمت ۹هزار و ۵۰۰ تومان از تمامی کتاب‌فروشی‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور خریداری کنند.

این اثر به پنجاه و چهارمین نمایشگاه تصویرگری بلونیا ۲۰۱۷ نیز راه یافته است.