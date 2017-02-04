قلب دفاع پرسپولیس ضعف دارد/ تراکتور انتحاری بازی خواهد کرد

محمود کلهر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار روز یکشنبه پرسپولیس برابر تراکتور سازی تبریز گفت: به نظر من بازی خوبی را از دو تیم شاهد خواهیم بود و هر دو تیم با توجه به اینکه به دنبال قهرمانی در لیگ شانزدهم هستند نمی‌خواهند بازنده این دیدار باشند.

وی تاکید کرد: تراکتورسازی هفت بازیکن خود را در اختیار ندارد، اما با شناختی که از قلعه نویی دارم او می داند که چطور مقابل تیم های پرقدرت در ورزشگاه آزادی بازی کند. قلعه نویی همیشه با جوانان بازی‌های خوبی انجام داده و مطمئنا در نبود چند بازیکن باتجربه مثل عالیشاه، نوراللهی و بیک­ زاده از جوانان جویای نامی استفاده خواهد کرد.

هافبک پیشین پرسپولیس در خصوص شرایط حال حاضر سرخ پوشان گفت: پرسپولیس در این فصل بازی‌های خوبی از خود ارائه داده و با تمرینات منظمی که انجام داده در کارهای ترکیبی بسیار موفق بوده و جناحین این تیم نقطه قوت پرسپولیس است. به نظر می‌آید مشکل اصلی این تیم خط دفاعی سرخ‌پوشان است که هنوز دچار ضعف است و سیدجلال حسینی تنهاست و برانکو باید نقطه ضعف خود را برطرف و خط دفاعی‌اش را تقویت کند.

کلهر در ادامه خاطرنشان کرد: تراکتورسازی با توجه به اینکه چند بازیکن خود را در اختیار ندارد مطمئنا انتحاری بازی خواهد کرد و نمی‌خواهد مقابل پرسپولیس بازنده باشد. قلعه نویی که حالا دستش برای این دیدار تا حدودی بسته شده، مطمئنا به جوانانش اطمینان خواهد کرد و همین اطمینان باعث خواهد شد که بازی خوبی را از این تیم مقابل پرسپولیس شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: امیدوارم برانکو فردا یک بازیکن باتجربه را در کنار سیدجلال حسینی قرار دهد تا بتواند مقابل مهاجمان زهردار حریف عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

کلهر در پایان و درخصوص دیدار روز سه شنبه استقلال تهران برابر السد قطر گفت: منصوریان زمانی که به جوانانش بهای بیشتری داده نتایج قابل قبول‌تری نیز کسب کرده، این تیم با بازیکنان جوانی مثل امیدنورافکن، بهنام برزای، مجید حسینی و .. نشان داده که می‌تواند با بازیکنان بی‌نام و نشان هم موفق بود.

وی تاکید کرد: البته السد یک تیم حرفه‌ای و با تجربه است و اگر خط دفاع استقلال بتواند با هوشیاری مهاجمان حریف قطری را مهار کند این تیم می تواند پیروز این بازی حساس باشد.