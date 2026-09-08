اسپانلو:مسائل دارای نفع عمومی در اولویت ورود قضایی قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسپانلو در جمع رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان گلستان اظهار کرد: مسائل مهمی که با مداخله دستگاه قضایی قابل حل است، باید از سطح شهرستان احصا و در اختیار مرکز استان قرار دهند به‌ویژه موضوعاتی که حل آنها به نفع تعداد زیادی از مردم باشد.

وی افزود: رویکرد دستگاه قضایی نباید محدود به رسیدگی به پرونده‌های موجود باشد، بلکه باید مسائل و مشکلاتی که می‌تواند زندگی و حقوق عمومی مردم را تحت تأثیر قرار دهد نیز شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

اسپانلو با تأکید بر نقش دادستان‌ها در این زمینه گفت: دادستان‌ها باید مسائل حوزه مأموریت خود را با دقت شناسایی کنند و در موضوعاتی که نیازمند مداخله قضایی است، با جدیت وارد شوند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به مشکلات واحدهای تولیدی تأکید کرد و از رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی خواست: واحدهای تولیدی تعطیل، راکد و واحدهایی را که در پی تملک بانک‌ها و مؤسسات مالی از چرخه فعالیت خارج شده‌اند، شناسایی و مشکلات دقیق آنها را به مرکز استان گزارش کنند تا در ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و پیگیری شود.

رئیس کل دادگستری گلستان، در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر مبارزه عملی با فساد گفت: دادستان ها در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دستورالعمل اجرایی آن با کسب ثروت های نامشروع توسط کارگزاران که با سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه اداری به دست آورده‌اند، قاطعانه برخورد کنند .

اسپانلو با اشاره به این که برخورد با فساد مدیران مطالبه مردم و مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه است، تاکید کرد: دادستان ها اجازه سواستفاده از جایگاه های اداری را به کسی ندهند.

اسپانلو با اشاره به انتظارات جامعه از دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با فساد گفت: دادستان‌ها باید نسبت به مواردی که می‌تواند مصداق تضییع اموال عمومی یا تحصیل مال نامشروع باشد، حساس باشند و موضوع را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین بر ضرورت جانشین‌پروری و تربیت قضات توانمند، در حوزه‌های حقوقی و کیفری، تأکید کرد و گفت: بی‌توجهی به تربیت نیروهای توانمند می‌تواند در آینده دستگاه قضایی را با چالش جدی مواجه کند.

اسپانلو در بخش دیگری از سخنان خود بر ارتباط بیشتر مدیران قضایی با مردم و گروه‌های مختلف اجتماعی هم تأکید کرد و گفت: بسیاری از مراجعه‌کنندگان با مشکلات و رنج‌های جدی به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند و نحوه مواجهه مدیران با آنها بخشی از ارزیابی عملکرد مدیران قضایی استان خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط مدیران قضایی با گروه‌های اثرگذار و دریافت دیدگاه‌ها و اطلاعات مؤثر از آنان تأکید کرد و گفت: شناخت دقیق مسائل جامعه و دریافت بازخورد از مردم و ذی‌نفعان، می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر و اصلاح فرآیندهای قضایی کمک کند.

رئیس کل دادگستری گلستان بر ضرورت آمادگی مجموعه قضایی برای مواجهه با شرایط حساس کشور و تلاش برای تقویت امید در جامعه تأکید کرد و گفت: مدیران قضایی باید ضمن پیگیری جدی مشکلات مردم، از ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل و افزایش اعتماد عمومی استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که تجربه مدیران و کارکنان سرمایه دستگاه قضایی است، افزود: از یک تغییر کوچک در فرآیندها تا یک ایده جدید، هر چیزی که بتواند کار مردم و کیفیت رسیدگی را بهتر کند، باید دیده شود و از همکاران خلاق، حمایت مادی و معنوی می کنیم.

وی بر رفتار درست و محترمانه با مراجعان نیز تاکید کرد و گفت: بدرفتاری با مردم یا حتی با زیرمجموعه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: رسالت اصلی دستگاه قضایی، رسیدگی خوب، عادلانه و باکیفیت است،مدیران نیز باید کیفیت آرای قضایی را پیگیری کنند.

اسپانلو با بیان این که استقلال قاضی با نظارت قانونی منافاتی ندارد، افزود: رؤسا و دادستان‌ها در چارچوب اختیارات قانونی باید بر عملکرد و فرآیند رسیدگی نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده ایراد، تذکر و آموزش لازم را ارائه کنند.

وی با اشاره به این که، کیفیت و کمیت در مقابل یکدیگر نیستند، افزود: حجم بالای پرونده نباید بهانه‌ای برای پایین آمدن کیفیت رسیدگی باشد و در کنار رسیدگی به حجم پرونده‌ها، کیفیت را نیز مطالبه می کنیم.

اسپانلو، آرامش فکری همکاران را نیز بخشی از وظیفه مدیریت، خواند و گفت: دغدغه معیشت، مسکن و شرایط زندگی همکاران نباید نادیده گرفته شود و حتی الامکان برای رفع این دغدغه ها تلاش می شود.