تلگرام در شرق آسیا و اقیانوسیه مختل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریپتو بریفینگ، این اختلالات حدود ساعت ۱۰:۲۰ دقیقه صبح به وقت محلی آغاز شد و هنگامیکه به اوج رسید فقط در سنگاپور چهار هزار گزارش قطعی سرویس ثبت شد.

البته تلگرام هنوز هیچ بیانیه رسمی صادر نکرده و مشخص نیست عامل اختلال چه بوده است. در این میان سنگاپور با بیشتر میزان اختلال در تلگرام روبرو است اما آسیب بسیار فراتر از این کشور است. بیشترین میزان گزارش قطعی ثبت شده در اندونزی به ۱۲۸۴ مورد، در فیلیپین ۹۳۳ مورد، در هند ۷۲۵ مورد، در مالزی ۵۴۴ مورد، در ویتنام ۵۳۰ مورد و در تایلند حدود ۲۵۳ مورد بوده است.

ماهیت این مشکلات به طور نامحسوس مشخص است؛ حدود ۵۰ درصد گزارش ها به اختلال در قابلیت های عمومی اپ، ۴۰ درصد مربوط به از کارافتادن قابلیت پیام رسانی و حدود پنج درصد به اختلال در ورود به پیام رسان مربوط بوده است. به بیان فنی این بدان معناست که کاربران نمی توانستند پیام بفرستد و دریافت کنند، گفتگوها را بارگذاری کنند و در برخی موارد حتی نمی توانستند وارد اپ شوند.

البته حدود ۱۱:۳۰ دقیقه به وقت محلی سرویس ها اندک اندک احیا شدند و به این ترتیب اختلال کلی پیام رسان حدود یک ساعت شد. باید توجه داشت این یک رویداد جهانی نبود و چهار دیتاسنتر دیگر تلگرام به طور معمول به فعالیت ادامه دادند.