طول عمر فرزندان با «سن» والدین گره خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که آنها تمایل به زندگی طولانی‌تری دارند و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و فشار خون بالا به میزان قابل توجهی در آنها کاهش می یابد.

«پائولا سباستیانی»، مدیر مرکز روش‌های کمی و علوم داده‌ها در مرکز پزشکی تافتز در بوستون، گفت: «این مطالعه شواهد محکمی ارائه می‌دهد که فرزندان والدین صدساله‌ برخی از مزایای والدین خود را در پیری سالم دارند.»

او در یک بیانیه خبری گفت: «این یافته‌ها ما را به درک عوامل بیولوژیکی که ممکن است به محافظت در برابر بیماری‌های مرتبط با سن کمک کنند و زندگی طولانی‌تر و سالم‌تری را ترویج دهند، نزدیک‌تر می‌کند.»

دکتر «صوفیا میلمن»، محقق ارشد و استاد پزشکی و ژنتیک در کالج پزشکی آلبرت انیشتین در نیویورک، گفت: «مطالعه خانواده‌هایی با طول عمر استثنایی می‌تواند دریچه‌ای منحصر به فرد به زیست‌شناسی پیری سالم ارائه دهد.»

میلمن در یک بیانیه خبری گفت: «یافته‌های ما دلیل محکمی برای مطالعه افراد صدساله و خانواده‌هایشان ارائه می‌دهد تا عوامل بیولوژیکی که طول عمر را افزایش می‌دهند و از این افراد در برابر بیماری‌های مرتبط با سن محافظت می‌کنند، کشف شوند.»

برای مطالعه جدید، محققان بیش از ۲۳۰۰ فرزند افراد صدساله- افرادی که تا سن ۱۰۰ سالگی یا بیشتر زندگی می‌کردند- را با ۲۷۰۰ نفر که والدینشان حداکثر تا سن ۸۵ سالگی زندگی می‌کردند، مقایسه کردند.

محققان گفتند که این افراد در سه مطالعه طولانی مدت مختلف در شهر نیویورک، ایالات متحده و بریتانیا شرکت کردند.

این مطالعه نشان داد که در هر سن مشخص، فرزندان افراد صدساله ۴۲٪ خطر مرگ کمتر، ۳۳٪ خطر بیماری قلبی کمتر و ۳۲٪ خطر فشار خون پایین کمتری داشتند.

به طور متوسط، فرزندان افراد صدساله نیز حدود سه سال دیرتر فوت کردند و حدود پنج سال دیرتر از دیگران به فشار خون بالا مبتلا شدند.

با این حال، محققان دریافتند که داشتن والدینی که به سن ۱۰۰ سالگی رسیده‌اند، به نظر نمی‌رسد که محافظت مداوم در برابر بیماری‌هایی مانند سکته مغزی و سرطان ایجاد کند.

«اریک رید»، محقق ارشد در کالج پزشکی آلبرت انیشتین، در یک بیانیه خبری گفت: «هماهنگی کلی این یافته‌ها در این مطالعات کاملاً متفاوت، به‌ویژه قابل توجه بود و این ایده را تقویت می‌کند که طول عمر استثنایی در خانواده‌ها ارثی است.»

او گفت: «این به معنای آن نیست که سبک زندگی اهمیت ندارد- رفتارهای سالم برای همه مهم هستند. اما به نظر می‌رسد برخی از افراد خانواده‌هایی با طول عمر استثنایی از مزایای بیولوژیکی برخوردارند که به آنها کمک می‌کند علیرغم عوامل محیطی و رفتاری که بر همه ما تأثیر می‌گذارند، سالم بمانند.»

با این حال، محققان نمی‌توانند بگویند که چرا فرزندان افراد با طول عمر بالا این مزایا را دارند.

میلمن گفت: «در نهایت، این عوامل می‌توانند منجر به درمان‌هایی شوند که اثرات مکانیسم‌های طول عمر طبیعی را تقلید می‌کنند و به طور بالقوه به افرادی که طول عمر استثنایی را به ارث نبرده‌اند، کمک می‌کنند تا زندگی طولانی‌تر و سالم‌تری داشته باشند.»