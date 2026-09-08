ماموستا رستمی: علما پرچمدار حفظ وحدت و هدایت جامعه اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی پیش از ظهر سه شنبه در همایش علما و روحانیون که با حضور رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در سنندج برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت جمعی از مردم و شهدای اسلام، برای مجروحان حوادث اخیر آرزوی شفای عاجل کرد و اظهار داشت: این حوادث برای همه مردم بسیار تکاندهنده بود و امیدواریم خداوند به خانوادههای شهدا صبر و به مجروحان شفای عاجل عنایت کند.
وی با قدردانی از حضور علما، ائمه جمعه و جماعات و مسئولان در این نشست افزود: علما در طول تاریخ تلاش کردهاند چراغ نبوت و رسالت خاموش نشود و با وجود همه مشکلات، سنگر هدایت، عبودیت و دعوت مردم به مسیر درست را حفظ کردهاند.
امام جمعه سنندج با اشاره به جایگاه علما در جامعه اسلامی عنوان کرد: علما و روحانیون همواره نقش مهمی در هدایت جامعه، تقویت وحدت، ایجاد برادری میان مردم و دعوت به ارزشهای دینی داشتهاند و امروز نیز این رسالت با توجه به شرایط جامعه اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی در ادامه به جایگاه قرآن کریم در تبیین مسائل اجتماعی و اخلاقی اشاره کرد و گفت: قرآن کتابی است که هرچه دانشمندان و اندیشمندان در آن تدبر و تحقیق کنند، ابعاد عمیقتری از معارف آن آشکار میشود.
ماموستا رستمی بیان کرد: عدالت، مساوات، مشورت، گذشت، اخلاقمداری، تولید، عمران، اقتصاد، خدمترسانی، انسانسازی، کرامت و عزت انسانی، دفاع از حقوق انسانها و وحدت و اتحاد از جمله آموزههایی است که در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته و امر به معروف و نهی از منکر نیز در همین چارچوب جایگاه ویژهای دارد.
وی امر به معروف و نهی از منکر را از برنامههای اساسی پیامبران دانست و افزود: این دو اصل از مهمترین محورهای دعوت انبیا بوده و بخش بزرگی از رسالت آنان بر هدایت انسانها، دعوت به خیر و جلوگیری از فساد و ظلم استوار بوده است.
امام جمعه سنندج با اشاره به شیوه دعوت پیامبر اسلام (ص) تصریح کرد: قرآن کریم بر دعوت همراه با حکمت، عقلانیت و موعظه نیکو تأکید دارد و پیامبر اسلام نیز با همین روش توانست جامعهای را که با مشکلات اخلاقی و اجتماعی فراوان روبهرو بود، به سوی ایمان، اخلاق و معنویت هدایت کند.
وی ادامه داد: دعوت دینی باید با زبان مناسب، منطق، استدلال و سخنان نیکو انجام شود و در مواجهه با اختلاف نظرها نیز باید از روشهای منطقی و گفتوگوی سازنده استفاده کرد.
ماموستا رستمی با اشاره به نمونههای گفتوگو و مناظره در قرآن کریم گفت: در قرآن نمونههای مختلفی از گفتوگو و مناظره پیامبران با مخالفان بیان شده است که از جمله آن میتوان به گفتوگوی حضرت موسی (ع) با فرعون و مناظره حضرت ابراهیم (ع) با نمرود اشاره کرد؛ گفتوگوهایی که بر پایه استدلال و برهان صورت گرفته است.
وی افزود: پس از پیامبران نیز علما و روحانیون این چراغ را روشن نگه داشتهاند و با وجود همه دشواریها، از ارزشهای دینی و اخلاقی جامعه پاسداری کردهاند.
امام جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر نباید صرفاً در تذکر زبانی خلاصه شود، اظهار کرد: خدمت به مردم، رفع مشکلات نیازمندان، دستگیری از یتیمان و فقرا، اجرای عدالت و دفاع از حقوق مردم نیز از مصادیق مهم معروف است.
وی ادامه داد: اگر امر به معروف و نهی از منکر را تنها به بیان تذکرهای زبانی محدود کنیم، بخش بزرگی از مفهوم واقعی این فریضه قرآنی را نادیده گرفتهایم؛ چراکه خدمت به جامعه و تلاش برای اصلاح امور مردم نیز در این مسیر قرار دارد.
ماموستا رستمی با تأکید بر اهمیت عدالت و مساوات در جامعه گفت: یکی از مهمترین جلوههای معروف، رعایت عدالت و کرامت انسانی است و در سیره پیامبر اسلام (ص) نیز نمونههای فراوانی از توجه به عدالت و مساوات میان انسانها مشاهده میشود.
وی خاطرنشان کرد: اسلام میان انسانها بر اساس نژاد، قومیت، جایگاه اجتماعی و ثروت تفاوتی در کرامت انسانی قائل نیست و پیامبر اسلام (ص) با رفتار و سیره خود نشان داد که جامعه اسلامی باید بر پایه برادری، عدالت و مساوات شکل بگیرد.
امام جمعه سنندج همچنین به ضرورت حمایت از مظلوم و مقابله با ظلم اشاره کرد و گفت: در آموزههای اسلامی باید در کنار مظلوم ایستاد و در برابر ظلم سکوت نکرد؛ حتی اگر فردی مرتکب ظلم شده باشد، مقابله با ظلم او نیز نوعی امر به معروف است.
ماموستا رستمی در ادامه با اشاره به سیره خلفا و بزرگان اسلام در زمینه مسئولیتپذیری اجتماعی افزود: در نگاه اسلامی، حاکم و مسئول در برابر وضعیت مردم مسئول است و نباید نسبت به مشکلات جامعه بیتفاوت باشد.
وی با اشاره به روایاتی از حضرت علی (ع) و حضرت عمر خطاب درباره مسئولیت حاکمان در قبال مردم اظهار کرد: در فرهنگ اسلامی، مسئولیت تنها جایگاه و مقام نیست، بلکه امانتی است که باید در مسیر خدمت به مردم و جلوگیری از ظلم و تعدی مورد استفاده قرار گیرد.
امام جمعه سنندج تأکید کرد: مسئولان باید آبادانی جامعه، رفع مشکلات مردم و حمایت از اقشار ضعیف را در اولویت قرار دهند و اجازه ندهند ظلم و بیعدالتی در جامعه گسترش پیدا کند.
وی در پایان با آرزوی توفیق برای مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر و علما و روحانیون گفت: امیدواریم با همکاری علما، مسئولان و مردم، فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به شکل صحیح و با تکیه بر عقلانیت، اخلاق، وحدت، عدالت و خدمترسانی در جامعه گسترش پیدا کند.
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