به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر میهمان آلومینیوم اراک بود که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید تا آبیپوشان برای سومین هفته متوالی از کسب پیروزی باز بمانند.
شاگردان سهراب بختیاریزاده که فصل را با نتایج خوبی آغاز کرده بودند، در سه دیدار اخیر خود برابر حریفان به تساوی رسیدهاند و همین موضوع باعث شده فاصله آنها با صدر جدول افزایش پیدا کند. استقلال در پایان هفته ششم با از دست دادن دو امتیاز دیگر، چهار امتیاز از تراکتور صدرنشین فاصله دارد و برای حفظ شانس خود در کورس قهرمانی باید هرچه سریعتر به روند پیروزیهایش بازگردد.
با این حال، نکته مثبت برای آبیپوشان ادامه روند شکستناپذیری این تیم در فصل جاری است. استقلال تاکنون در هیچیک از دیدارهای خود طعم شکست را نچشیده و همچنان یکی از تیمهای بدون باخت لیگ برتر محسوب میشود؛ موضوعی که میتواند در ادامه فصل اهمیت زیادی داشته باشد.
داود مهابادی کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد این تیم در دیدار برابر آلومینیوم اراک و تداوم روند تساویهای آبیپوشان اظهار داشت: استقلال در سه بازی اخیر خود به تساوی رسیده و دیروز هم برابر آلومینیوم نتوانست به پیروزی برسد. در مجموع، عملکرد استقلال در این دیدار نسبتاً خوب بود و حتی به نظرم نسبت به انتظاری که از این تیم میرفت، بهتر ظاهر شد.
وی ادامه داد: آلومینیوم واقعاً تیم خوبی است و بازی جانداری را شاهد بودیم، اما موقعیتهای زیادی روی هر دو دروازه ایجاد نشد. استقلال تیمی است که منظم بازی میکند، اما مقداری ریسکپذیری این تیم پایین است. تیمی که میخواهد برنده شود باید تعداد حملات بیشتری داشته باشد و در فاز هجومی ریسک کند، چرا که در غیر این صورت شانس پیروزی کاهش پیدا میکند و موقعیتهای گلزنی کمتری هم ایجاد خواهد شد. تیمی که بخواهد با فرصتهای کم به گل برسد، در بعضی از بازیها شاید به شانس نیاز داشته باشد که ممکن است این شانس هم وجود نداشته باشد.
پیشکسوت استقلال با اشاره به نبود تنوع تاکتیکی در بازی این تیم گفت: موضوع دوم، تنوع تاکتیکی است که من در استقلال نمیبینم. واقعیت این است که اگر یاسر آسانی را ببندند، تقریباً ۵۰ تا ۶۰ درصد بار حمله استقلال خنثی میشود.
مهابادی در ادامه درباره وضعیت صالح حردانی و مصدومیت سامان تورانیان عنوان کرد: باید گفت استقلال با توجه به بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی و کمبود بازیکن با شرایط خاصی مواجه است. با این حال، اگر قرار باشد بازیکنان از حدود خودشان خارج شوند، این موضوع برای من قابل قبول نیست.
وی افزود: در این مورد حق با سهراب بختیاریزاده است و بازیکنان حتماً باید اصول رفتاری و اخلاقی را به طور کامل رعایت کنند، به خصوص بازیکنی که کاپیتان تیم است. انتظار من از صالح حردانی خیلی بیشتر است. نباید مربی مقابل بازیکن کوتاه بیاید؛ این بازیکن است که باید در حیطه خودش عمل کند.
کارشناس فوتبال با این حال از سرمربی استقلال خواست در صورت امکان در این خصوص گذشت کند و گفت: علیایحال، من به عنوان دوست و همکار سهراب بختیاریزاده درخواست میکنم اگر امکان دارد در این قضیه بخشش صورت بگیرد. البته اگر سهراب احساس میکند که این کار به اقتدار سرمربی خدشه وارد میکند، من کاملاً با سهراب موافق هستم. اگر راهی برای بخشش وجود دارد، بهتر است این اتفاق رخ دهد، اما اگر چنین امکانی نیست، نباید اقتدار سرمربی و شکلگیری تیمی که اکنون به هر حال در کورس قهرمانی قرار دارد، به هم بخورد؛ چرا که ایجاد چنین مسائلی میتواند در آینده مصائب و مشکلات بیشتری را ایجاد کند.
مهابادی درباره دیدار هفته آینده استقلال برابر پیکان نیز اظهار داشت: پیکان این هفته هم نتیجه خوبی گرفته و تیمی جوان است که در چند هفته اخیر نشان داده میتواند به عنوان یک تیم خوب در مسابقات ظاهر شود. این تیم زیرساخت خیلی خوبی دارد، مدیریت شایسته و بایستهای دارد، از کادر فنی خوبی بهره میبرد و بازیکنان قابل توجهی در اختیار دارد.
وی خاطرنشان کرد: من فکر میکنم پیکان یکی از تیمهایی باشد که بتواند برای همه حریفان، بهخصوص مدعیان بالای جدول، حریف قابل احترامی باشد. بازی سختی در انتظار استقلال است. با توجه به اینکه سبک بازی پیکان مبتنی بر بازی از جلو و حضور در منطقه یکسوم هجومی خودش و دفاعی حریف است، استقلال باید با آگاهی از این موضوع و همچنین با توجه به اینکه پیکان دو، سه بازیکن خوب و خطرناک دارد، با شناخت کافی و تدابیر فنی وارد زمین شود تا انشاءالله بتواند این بازی را با موفقیت پشت سر بگذارد.
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