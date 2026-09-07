برد حق فولاد بود؛ هواداران یار اصلی تیم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری دوشنبه شب در نشست خبری پس از بازی با فجر سپاسی شیراز اظهار کرد: از هواداران فولاد قدردانی می‌کنم؛ آنها امشب عاشقانه تیم را تشویق کردند. قبلاً هم گفته‌ام هواداران یار دوازدهم ما نیستند و یار اصلی فولاد هستند که می‌توانند پاس گل بدهند.

وی ادامه داد: دیروز گفته بودم تیم فجر دونده و جنگجو است و شکستن خطوط فجر بسیار سخت بود ولی تلاش کردم با تعویض‌هایی که داشتم انرژی جوانی را به زمین تزریق کنم. یک تیم یعنی این و یعنی بتواند انرژی خود را نشان دهد و احساسی نشود و بتواند نکات تاکتیکی را در زمین پیاده کند. به تک تک بازیکنانم خسته نباشید می‌گویم و آنها امشب فوق العاده بودند.

مطهری عنوان کرد: در این هوا دویدن بسیار سخت است و چون در اهواز تمرین می‌کنیم ریکاوری در این هوا با تیمی که در تهران یا تبریز تمرین می‌کند متفاوت است. با توجه به اینکه سه بازی در این آب و هوا در استان خوزستان انجام دادیم تیمم بسیار تحت فشار بود. به نظرم با توجه به مدل بازی که انجام می‌دهیم امتیاز جمع نکرده‌ایم و می‌توانستیم امتیازات بهتری داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان بیان کرد: به هر حال این برد بسیار روحیه‌بخش بود و ان‌شاءالله در ادامه لیگ به ما کمک کند و هفته هفتم را امیدوارانه بازی کنیم. ان‌شاءالله در تعطیلات پیش رو نیز مصدومان تیمم که روی آن‌ها حساب کرده بودم برسند و تیم کامل‌تری شویم.

پی درباره تعویض‌های تیمش بیان کرد: روز گذشته هم گفتم من می‌دانم در چه زمانی باید به این بازیکنان جوان بازی دهم زیرا خود من این بازیکنان را به تیم بزرگسالان آوردم. عرشیا باقری، یوسف مزرعه، آرش اکبرزاده و محمدرضا کشاورزی و نیز احسان محروقی که نیاز به شوک داشت به زمین آمدند و در نهایت به یک برد که حاصل تلاش گروهی بود دست پیدا کردیم. از بازیکنان جوان و با تجربه تیمم قدردانی می‌کنم.

او گفت: برد مقابل فجر را به روح هوادار تازه درگذشته فولاد و روح مادر یکی از اعضای تدارک تیمم و تمام ارکان باشگاه تقدیم می‌کنم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان بیان کرد: ارزش‌های فنی تیم فجر را زیر سوال نمی‌برم اما ۱۰۰ در صد این برد حق تیم فولاد بود.