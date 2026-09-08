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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

کاظمی: ششمین جشنواره انگور یاسوکند برگزار می‌شود

کاظمی: ششمین جشنواره انگور یاسوکند برگزار می‌شود

بیجار- فرماندار بیجار گفت: ششمین جشنواره انگور شهر یاسوکند ۲۲ و ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و جمعی از هنرمندان کشوری برگزار می‌شود.

کاظم کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ششمین جشنواره انگور شهر یاسوکند روزهای ۲۲ و ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و جمعی از هنرمندان کشوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: برگزاری این جشنواره با هدف معرفی محصول انگور یاسوکند و ظرفیت‌های منطقه در حوزه کشاورزی، گردشگری و فرهنگی انجام می‌شود و می‌تواند زمینه مناسبی برای معرفی توانمندی‌های شهرستان فراهم کند.

فرماندار بیجار با اشاره به برگزاری جشنواره در میدان انگور یاسوکند بیان کرد: برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری برای این رویداد پیش‌بینی شده و تلاش می‌شود جشنواره امسال با استقبال مردم و حضور علاقه‌مندان برگزار شود.

کاظمی عنوان کرد: معرفی محصولات و توانمندی‌های کشاورزی منطقه، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد زمینه برای جذب گردشگر از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌توان از برگزاری این جشنواره برای تحقق آنها بهره گرفت.

کد مطلب 6940942

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