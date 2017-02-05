به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عباسی شامگاه شنبه در جشن بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی که به همت شورای هماهنگی اصولگرایان در مسجد چهارمردان قم برگزار شد، اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی تحول بزرگی را در ایران ایجاد کرد و اکنون به عنوان یک الگوی موفق در جهان مطرح است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران یک قدرت منطقه‌ای است، گفت: ایران اسلامی قدرتی است که اگر در آن غفلت نکنیم به یک قدرت جهانی تبدیل خواهد شد.

رئیس سابق سازمان انرژی هسته‌ای، ایدئولوژی و باور آن، جمعیت، منابع طبیعی، منابع انسانی متفکر، علم و فناوری را از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت برشمرد و افزود: خوشبختانه ما از این مؤلفه‌ها برخورداریم.

هرجا گفتمان انقلاب حاکم باشد پیشرفت حاصل می‌شود

وی با اشاره به اینکه هرجا گفتمان انقلاب حاکم باشد پیشرفت حاصل می‌شود، عنوان کرد: با وجود تحریم‌ها به همت متخصصان داخلی در چرخه سوخت بی‌نیاز شدیم و این یعنی دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته در کمتر از ۲۵ سال که اگر این با گفتمان انقلاب همراه شود می‌تواند در منطقه تأثیر به سزایی داشته باشد.

عباسی با بیان اینکه در طراحی و ساخت رآکتور هسته‌ای، تفکری حاکم صنعت هسته‌ای را تعطیل کرد و از اهداف اصلی خودش دور ساخت، گفت: آیا اگر غنی سازی انجام می‌شد با زندگی مردم منافاتی داشت.

وی با بیان اینکه باید در نظام جمهوری اسلامی پروژه‌های راهبردی را مشخص کنیم و آن را از دست جریان‌های سیاسی که می‌خوهند با آن تبلیغ کنند تا رأی بیاورند خارج کنیم، تصریح کرد: نباید حوزه‌هایی که برای ما قدرت ایجاد می‌کنند را وارد بازی‌های سیاسی کنیم.

احتمال از هم پاشیده شدن ناتو وجود دارد

این استاد دانشگاه با بیان اینکه سیاست آمریکایی‌ها تغییر کرده است، گفت: با آمدن ترامپ درون گرایی شروع شده و احتمال از هم پاشیده شدن ناتو وجود دارد، همچنین از طرفی چینی‌ها به دنبال تجارت آزاد و جهانی شدن هستند و این بیشتر به طنز سیاسی شبیه است.

وی با اشاره به اینکه وقتی مردم به نمایندگان مجلس رأی می‌دهند باید بدانند به دستگاه قانون گذاری رأی داده‌اند نه شورای شهر، ادامه داد: در هنگام انتخاب رئیس جمهور نیز باید بدانیم کسی را می‌خواهیم انتخاب کنیم که قرار است ۴ سال آینده کشور را رقم بزند و ما را در عرصه بین الملی پیشتاز کند.

عباسی با بیان اینکه اکنون زمانی است که باید دوباره انقلابی شویم، توضیح داد: اکنون رشوه، ربا، ناسازگاری حقوق و دستمزد و رانت در کشور وجود دارد که این‌ها در شأن جامعه اسلامی و حسینی نیست.

وی با بیان اینکه با بتن ریختن و جمع کردن چند سانتریفیوژ نمی‌توان توان هسته‌ای را از بین برد، ادامه داد: تفکری در کشور ما وجود دارد که معتقد به واگذاری است و تصور می‌کند با این کار می‌تواند مشکلات را حل کند و همین تفکر بود که اجازه اجرای برجام را گرفت.

رئیس سابق سازمان انرژی هسته‌ای با بیان اینکه اگر تفکر مدیریت اجرایی کشور تغییر کند یا مردم آن را تغییر دهند می‌توانیم موفق‌تر عمل کنیم، افزود: رسیدن به این هدف نیازمند شناسایی واقعیت‌ها و انتخاب راه درست با محوریت قرار دادن رهبری است و هرکس رهبری را تضعیف کند در واقع انقلاب را تضعیف کرده است.

وی با اشاره به صدور قطعنامه‌های مختلف در دوران دولت قبل و اینکه رئیس جمهور وقت نمی‌توانست در برابر این تحریم‌ها کاری بکند، گفت: طی سال‌های اخیر نیز دولت همه داشته‌های خود را به دشمن تحویل داده و دیگر چیزی برای چانه زنی ندارد در حالی که در دوران مذاکرات جلیلی، کشور دارای اقتدار خاصی بود، وی با عقل جمعی جلو می‌رفت.

دستگاه اجرایی با رهبری تطبیق داشته باشد

عباسی با اشاره به اینکه باید دستگاه اجرایی با رهبری تطبیق داشته باشد و حق این را نداشته باشند تا جامعه را دو قطبی کنند، افزود: در همه حوزه‌ها باید جهتمان مشخص و عزتمان حفظ شود؛ برخی مسئولان فکر می‌کنند که حافظه مردم دو هفته بیشتر کار نمی‌کند به همین علت به راحتی موضع گیری خود را تغییر می‌دهند.

وی با بیان اینکه تعطیلی پروژه‌های راهبردی مانند هسته‌ای موجب نا امیدی نخبگان و دانشمندان کشور می‌شود، اظهار داشت: از آن‌جایی که می‌ترسند بنده اطلاعاتی به دست آورم و آن را به مردم بگویم، ارتباط نیروها و مراکز هسته‌ای را با من ممنوع کرده‌اند لذا بازرسان آژانس نسبت به بنده از اطلاعات هسته‌ای کشور آگاه‌تر هستند.

رئیس سابق انرژی هسته‌ای با اشاره به اینکه اقدامات اخیر ترامپ مصرف داخلی دارد، چرا که می‌خواهد جوسازی‌ها و اعتراض‌ها را با رویکرد ضدخبری خاموش کند، گفت: باید مراقب قوه عاقله‌ای که به ترامپ نقشه می‌دهد باشیم چرا که ممکن است به صورت غیر مستقیم و از طریق کشورهای حاشیه خلیج فارس با ما وارد درگیری شوند لذا باید با قدرت با آن‌ها برخورد کنیم.