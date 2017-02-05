برخی باترویج روشنفکری به دنبال نفوذ بودند/در اصل نفوذ تردیدی نیست

به کزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در اولین همایش نظام سلطه و جریان نفوذ با بیان ضرورت توجه به مسئله نفوذ، گفت: باور این پدیده، مهم است و نسبت به اصل نفود تردیدی وجود ندارد، با این حال عده ای باور ندارند و عده ای هم خود را به عدم باور می‌زنند.

وی افزود : مقام رهبری سالها پیش به درستی شبیخون فرهنگی را تشخیص دادند و مسئولان و دلسوزان عالم فکر را دعوت به شناسایی این شبیخون فرهنگی کرده بودند. در همان زمان هم عده ای این مسئله را توهم میدانستند که امروز نیز با این فکر مواجه ایم.

رییس قوه قضائیه با تاکید بر باور داشتن به نفوذ به عنوان اولین وظیفه ادامه داد: نفوذ منافذ گوناگون و جریان های مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژی دارد.

آملی لاریجانی افزود: یکی از اهداف مهم نفوذ، نظام جمهوری اسلام است با این حال آنها معطوف به ما نیست و نفوذ انحصاری ندارد.

رییس قوه قضائیه تاکید کرد: در سطح فرهنگی یک جریان روشنفکری را برای عبور از خطوط قرمز تبلیغ کردند. در دوره اصلاحات، عده ای از دولتی ها بسته ای از این حرف‌ها و جریانات را به عنوان هدیه سفر دریافت می کردند و مسئولان بالا دستی آنها را تکرار می کردند.

وی با بیان ترویج نسبی گرایی به عنوان یکی از شیوه های نفوذ، گفت: براساس اصول فنی این سخنان مطرح نمی شد. فردی به عنوان فیلسوف کتابی را با عنوان تردید نوشت و با تمسک به فیلسوفان غربی به دنبال ترویج سخن خود و نسبی کرایی بودند.

رییس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برخی با ترویج روشنفکری به دنبال نفوذ بودند.

آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد از برخی جریانات در کشور، گفت: دشمن برای تحقق نفوذ، شیوه های مختلفی را به کار می گیرد.

وی افزود :در کشوری که وزارت ارشاد باید به دنبال تبلیغ ارزشهای اسلام باشد،دردوره ای به دمبال ترویج صد ارزشها بود و حتی شخص وزیر هم جلوی رهبری اعلام کرد که این تبلیع ارزشهای اسلامی وطیقه حوزه علمیه است.

رییس قوه قضائیه با اشاره به اینکه سکولاریسم کل جریان دخالت دین در ساحت حقوقی را نفی می کند، گفت : در دوره ای به گونه ای از لیبرال دموکراسی دفاع می کردند که قابل تامل بود.علاوه بر این محورها،بسیاری از حرفها هم از تجدد و مدرنیته سرچشمه می گرفت که در روزنامه ها و مجلات مطرح می شد.

رییس قوه قضائیه تصریح کرد:امروز در دنیا مصرف گرایی در قالب فضای مجازی و ابزارهای آن در حال ترویج است و فکر کردن از انسان امروزی به واسطه این ابزارها گرفته شده استت که می توان گفت به خاطر تجدد گرایی است.

آملی لاریجانی با اشاره به اهداف بلند نظام توحیدی گفت : طبق این نطام می توان گفت که همه اشیا به سمت خاصی در جهت هستند و در آیه قرآن هم این نکات ذکر شده است.

وی با انتقاد از نهیلیسم در غرب،گفت: از دوره رسانس به بعد که خدا رانده شد،انسان جایگاه اصلی را گرفت و محور توجه از هر حیثی معطوف به انسان شد.

آملی لاریحانی اظهارداشت:نحو حیاتی که قرآن مطرح می کند بسیار خاص است و این در حالی است که نحو حیات معرفی شده از سوی غرب به دنبال تجدد گرایی و مصرف گرایی است.

رییس قوه قضائیه در ادامه و با طرح این سوال که جرا نظام سلطه به دنبال نفوذ است،گفت:نظام اسلامی ایران امروز به قدرت منطقه تبدیل شده است. نظام سلطه در مساله نفود یک موصوع مهم دیکر را هم دنبال می کند و آن اینکه جمهوری اسلامی یک نظام منسجم و پایه دار تاثیر گذار فکری دارد که یک نحو حیات قرآنی را ارائه می دهد.

وی افزود : اصل دوم قانون اساسی بیانگر این است که نظام جمهوری اسلامی بر پایه توحید است و این اهمیت نظام فکری جمهوری اسلامی ایران را مطرح می کند.

رییس دستگاه قضا افزود: تنها بحث فکر و نظام فکری مطرح نیست بلکه این است که این فکر در عمل هم دنبال می شود.

آملی لاریجانی با اشاره به سابقه تمدنی نظام جمهوری اسلامی، گفت: این نظام قابلیت و ظرفیت تحریک عمومی دارد.بمبی که نظام اسلامی در منطقه منفجر کرد، بمب نظامی نبود بلکه تاثیر این نظام عبارت بود از کشاندن این نظام در ابعاد اجتماعی که قابل تامل است.

آملی لاریجانی در ادامه افزود: تروریست خواندن پاک ترین و مبارز ترین رزمنده ها در جریان حزب الله، ناشی از همان هراس از اسلام است.

وی تصریح کرد: داشتن رقیب حداقل در منطقه یکی از دغدغه های نظام سلطه است.

آملی لاریجانی تصریج کرد: استقامتی که امام راحل داشت ناشی از نگاه توحیدی بود.شعار انسان مومن این است که با خدا از هیچ چیزی نباید ترسید.

وی در ادامه اظهار داشت: علیرغم همه هجمه ها،نظام جمهوری اسلامی پابرجاست و اگر جه روزی دشمن می گفت که کار ایران تمام است،اما امروز می گوید که قدرت منطقه شده است.

آملی لاریجانی رجوع به قرآن و نگاه توحیدی را پادزهر نفوذ دانست و افزود: هر زمانی جهاد معنی و مصداقی دارد. دشمن امروز به دنبال این است که نحوه حیات غربی را به ما تحمیل کنند چرا که در نگاه اسلام، این نحوه نگاه معنی ندارد و زرق و برق دنیوی جایگاهی ندارد.

رییس قوه قضائیه با اشاره به فعالیت شبکه های ماهواره ای مستهجن ،گفت: عقلانیت ابزاری در قالب این فعالیت ها در حال ترویج است و این در حالی است که عقلانیت توحیدی چیز دیگری است. نگاه توحیدی اقتضائاتی دارد و معتقدم همین نگاه پادزهر بسیاری از مشکلات است.