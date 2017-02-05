به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسنی آهنگر در اولین همایش ملی نظام سلطه و جریان نفوذ با بیان اهداف و اهمیت انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی زمانی به وقوع پیوست که در شرق و غرب استکبار حاکم بود.انقلاب با عقلانیت انقلابی و مبارزه با نفس استعمار ونفوذ، دفاع از آزادی خواهان و ارزشهای اصیل اسلامی حرکت خود را آغاز کرد.

فرمانده دانشگاه امام حسین تصریح کرد: انقلاب جمهوری اسلامی ایران، آرمان بلند حاکمیت اسلامی بر جهان و احیای تمدن اسلامی را هدف خود قرار داد.با این حال تفاوت نظام انقلاب با سلطه باعث شد که از همان ابتدا این انقلاب در هدف نفوذ قرار گرفت.

آهنگر با تاکید بر اینکه دشمن در راستای اجرای اهداف خود،روشهای مختلفی را به کار برد،گفت: دشمنان از همان ابتدا شروع به استفاده از روشهای مختلف کرد که در این مسیر از ابزار مختلف از جمله ترور شخصیت ها، جنگ هشت ساله و تحریم ها استفاده کرد که این موارد تنها بخشی از تلاش دشمن محسوب می شود.

فرمانده دانشگاه امام حسین(ع )تصریح کرد: در کنار تمامی این اقدامات خصمانه، دشمنان جنگ نرمی را رقم زدند که امروز تهدید هایی از این دست به اوج خود رسیده است.

وی افزود: دشمنان در راستای جنگ نرم می خواهند با استفاده از راهکار نفوذ در عرصه های مختلف ورود کرده و تحولاتی را رقم بزنند.

حسنی آهنگر با اشاره به اینکه یکی از پیچیده ترین پروژه ها در حال جریان است، گفت :رهبر انقلاب بارها وجود این خطر را تذکر دادند و مقابله با آن را خواستار شدند.

وی با بیان اینکه دشمنان به دنبال نفوذ سیاسی و فرهنگی هستند، گفت: شناسایی این هشدارها وظایف ما را دو چندان کرده است به همین دلیل دانشگاه امام حسین، با توجه به مساله، این شناسایی در تقابل با دشمن و به کارگیری جهاد کبیر به دنبال به کارگیری روشهای علمی برای شناسایی نفوذ دشمن است.

وی افزود: پیچیدگی نفود عمق خطر آن را نشان می دهد چرا که گفته می شود بهترین روش برای فروپاشی همین نفود از درون است.

وی گفت: دشمن با رخنه در نیروی داخلی به دنبال اهداف خود است که تا باشکاف در بین مردم، فضایی مبهم را رقم زند. به همین دلیل و با توجه به حساسیت، مقابله با نفوذ بر عهده یک قشر نیست و همه مردم باید با همدلی هر گونه رخنه ای را توجه کرده و درصدد مقابله با آن بربیاید.

فرمانده دانشگاه امام حسین در خصوص فعالیت های این دانشگاه، گفت: ۷۶ نشست تخصصی در قالب کارگروه ها در دانشگاه برگزار شده است و مقالات متعددی هم به همایش ارسال شده است.