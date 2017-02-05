به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری با تبریک ایام دهه فجر، یاد و خاطره امام و شهدا را گرامی‌داشت و اظهار داشت: رکن اساسی پیشرفت جوامع و بزرگترین سرمایه هر کشور منابع انسانی آن است.

وی با بیان این که ارزش تجاری علم از ارزش تجاری سنگ‌های گران‌قیمت و حامل‌های انرژی بیشتر است یادآور شد: علم موجب تولیدات دانش بنیان می‌شود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به توجه به آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین این وزارتخانه خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش در خط مقدم جهاد علمی و مدیریتی نظام است.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با عنوان این که آموزش و پرورش زیربنای همه امور است تصریح کرد: بانوان در پرورش افراد جامعه نقش اساسی دارند.

امام جمعه بوشهر گفت: مدیریت بانوان باید به گونه‌ای باشد که هم مهارت‌های مواجهه با آینده را در دانش آموزان تقویت کنند و هم آنها را به سمت شخصیت رشد یافته و کمال هدایت کنند.

وی نقش بانوان را به عنوان ریشه خانواده و جامعه ذکر کرد و اضافه کرد: توجه به ساختار علمی دانش‌آموزان دختر بیشتر در نظر گرفته شود.

امام جمعه بوشهر بر تربیت و معماری زنان اسلامی تأکید کرد و از وضعیت حوزه بانوان در آموزش و پرورش تقدیر کرد.