به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری سه شنبه شب در دیدار مدیر کل و معاونان آموزش و پرورش استان بوشهر با تأکید بر جایگاه بنیادین آموزش‌وپرورش در پیشرفت کشور گفت: نظام تعلیم و تربیت، ریشه و اساس توسعه هر جامعه است و اگر کشوری از آموزش‌وپرورش قوی برخوردار باشد، مسیر پیشرفت برای آن هموار خواهد شد.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه آموزش‌وپرورش وزارت اول و مادر سایر بخش‌هاست، افزود: همان‌گونه که ریشه یک درخت کمتر دیده می‌شود اما عامل حیات آن است، آموزش‌وپرورش نیز زیربنای تمامی پیشرفت‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود و باید مورد توجه ویژه در برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص اعتبارات قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت در این حوزه تصریح کرد: آموزش‌وپرورش نباید صرفاً برنامه‌های روزمره داشته باشد، بلکه باید با نگاه آینده‌نگر، برای دهه‌های پیش‌رو نیروی انسانی تراز تربیت کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین با اشاره به تحولات جهانی اظهار داشت: جهان در آستانه یک تغییر بزرگ قرار دارد و کشورها در حال رقابت برای شکل‌دهی به نظم نوین جهانی هستند. در این میان، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر استقلال، دانش و ظرفیت‌های انسانی خود، به یکی از بازیگران اثرگذار تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه علم و فناوری مهم‌ترین مؤلفه قدرت در آینده است، ادامه داد: دشمنان تلاش کرده‌اند با فشارهای مختلف از جمله تحریم و ترور دانشمندان، مسیر پیشرفت ایران را متوقف کنند، اما رشد علمی کشور همچنان ادامه دارد و این روند متوقف‌شدنی نیست.

امام جمعه بوشهر نقش معلمان را در این مسیر بسیار کلیدی دانست و گفت: دانش‌آموزان امروز، سرمایه‌های راهبردی و آینده‌سازان کشور هستند و هر یک می‌توانند به دانشمندان و نخبگان اثرگذار در سطح جهانی تبدیل شوند، بنابراین باید فراتر از آموزش‌های کتابی، به تربیت عمیق علمی و شخصیتی آنان توجه شود.

وی با تأکید بر اهمیت تربیت اخلاقی در کنار آموزش علمی افزود: علم بدون تربیت صحیح می‌تواند آسیب‌زا باشد، از این رو توجه به اخلاق، هویت دینی و شخصیت‌سازی دانش‌آموزان باید در اولویت قرار گیرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین بر ضرورت توجه به نیازهای عاطفی نسل جدید تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان امروز بیش از گذشته نیازمند محبت، حمایت و توجه هستند و معلمان باید با رویکردی تربیتی و دلسوزانه در کنار آنان باشند.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور خاطرنشان کرد: با تکیه بر ظرفیت‌های علمی و انسانی، ایران در سال‌های آینده به یکی از قدرت‌های برتر جهان تبدیل خواهد شد و آموزش‌وپرورش نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این هدف دارد.