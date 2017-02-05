تقدیم استوارنامه سفیر جدید برزیل به وزیرخارجه/دعوت مجدد از ظریف

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، آزاره دو (Azarreddo) سفیر جدید برزیل در تهران پیش از ظهر امروز با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تقدیم محمد جواد ظریف کرد.

در این دیدار سفیر برزیل ضمن برشمردن زمینه های مختلف همکاری آن کشور با جمهوری اسلامی ایران در عرصه روابط دو جانبه، بویژه همکاری در بخش انرژی از جمله نفت، گاز و پتروشیمی، بر نقش مثبت کشورمان در ایجاد صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.

وی افزود: در عرصه توسعه روابط بین دو کشور برزیل تنها به دنبال صادرات به ایران نیست، بلکه مایل به واردات بویژه نفت و حامل های انرژی از ایران می باشد.

سفیر برزیل به برگزاری موفقیت آمیز کمیسیون مشترک اقتصادی بین دوکشور اشاره کرد و افزود: برزیل ایران را به عنوان یک شریک مطمئن در منطقه برگزیده است.

ظریف نیز با اشاره به علاقمندی ایران برای توسعه روابط با برزیل، ظرفیت های همکاری بین دو کشور را گسترده برشمرد.

وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به مزیت های موجود در ایران از جمله نیروی انسانی ماهر، انرژی و سطح مناسب قیمت ها، جمهوری اسلامی ایران را شریک مناسبی برای همکاری در عرصه های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری و بانکی با برزیل در منطقه دانست.

وی افزود: ایران به دنبال ایجاد یک رابطه مستحکم با برزیل است.

سفیر برزیل در پایان با اشاره به دعوت قبلی همتای برزیلی ظریف برای سفر وی به آن کشور، مجددا دعوت وزیر امور خارجه برزیل از وزیر امور خارجه کشورمان برای سفر به آن کشور را مطرح کرد.