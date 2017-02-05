تقوای اقتصادی زیر بنای اقتصاد مقاومتی/ اقتصاد را اسلامی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر حیدری کاشانی پیش از ظهر یکشنبه در همایش حمایت از کالای ایرانی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی در بیرجند اظهار کرد: اگر دچار تنگناها و بحران اقتصادی می شویم به دلیل بسته بودن درهای آسمان است.

وی با تاکید بر اینکه باید اقتصاد خود را اسلامی کنیم، افزود: اقتصاد اسلامی دارای پنج ویژگی ممتاز و برتر نسبت به دیگر اقتصادها است.

حجت الاسلام حیدری کاشانی بیان کرد: تقوا محوری، شکرگزاری، صداقت، برکت محوری و خدامحوری از پنج ویژگی اقتصاد اسلامی است.

کارشناس مذهبی برنامه سمت خدا با بیان اینکه اقتصاد اسلامی ثروت محور نیست، گفت: همچنین این نوع از اقتصاد، رزق و روزی خود را از خدا می خواهد.

وی ادامه داد: روزی انسان ها در آسمان بوده و برخی از انسان ها نیز در این نگرش، نسبت به سرچشمه رزق و روزی دچار لغزش می شوند.

حجت الاسلام حیدری کاشانی تقوای اقتصادی را یکی از بنیان های مهم اقتصاد اسلامی دانست و افزود: اگر تقوای اقتصادی وجود نداشته باشد، اقتصاد نیز قابل نفوذ شیاطین و دشمن خواهد شد.